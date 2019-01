Karlovy Vary – Derniéra. Tak tu mají dnes před sebou v rámci Ženské basketbalové ligy hráčky BA Karlovy Vary. Extraligovým basketbalem ožije hala míčových sportů naposledy v tomto roce v tradičním čase, a to v 17.30 hodin. Soupeřem týmu z města minerálních pramenů bude BK Lokomotiva Trutnov.

BK Lokomotiva Karlovy Vary | Foto: BK Lokomotiva KV

Pro oba kluby to bude zápas s velkým Z. Důvod? Vítěz tohoto klání se totiž může hodně přiblížit k metě konečné sedmé příčky extraligové tabulky po základní části soutěže, která zaručuje zajímavého soupeře pro nadcházející boje play-off.



Toho jsou si plně vědomi i v Karlových Varech, jelikož poražený celek v případě, že nepřekvapí v některém ze zbývajících zápasů základní části, bude muset ještě pořádně bojovat o místo osmé, které sice značí postup do čtvrtfinále play-off, ale s velkou pravděpodobností by ho čekaly boje se suverénem extraligy ZVVZ USK Praha, nebo při ještě horší konstelaci dokonce boje ve skupině play-out.



„Půjde o vyrovnaný zápas, už jen proto, že se proti sobě postaví sedmý, respektive osmý celek tabulky,“ vypočítával manažer karlovarského klubu Roman Maleček. Navíc lepší výchozí pozici budou mít v utkání basketbalistky Trutnova. „V lepší psychické výhodě bude nastupovat do utkání celek z podhůří Krkonoš. Aktuální forma hostů v poslední době šla rapidně nahoru. Napomohlo jim k tomu vysoké vítězství nad Slovankou, nedávno také nad Handicapem Brno, ale také vítězství v našem prvním vzájemném zápase na domácím hřišti 69:52,“ poukazoval Maleček.



Ale prognózy jsou jedna věc a samotné utkání věc druhá. „Snad se podaří našim trenérům a vedení připravit tým natolik, aby po dílčím propadu výkonů z poslední doby opět zvedl hledí a pokusil se před vánoční přestávkou naplno bodovat,“ přeje si vítězné loučení s tímto rokem Maleček. I taktika karlovarských basketbalistek tomu bude odpovídat.



„Musíme ubránit velmi kvalitní a zkušenou základní sestavu Trutnova v čele s reprezentantkou Hindrákovou, Vackovou a Prokešovou, které doplňuje zahraniční duo Američanek ve složení Boudreau, Bouman. Pokud k tomuto aspektu přidáme ještě nasazení našich hráček na sto padesát procent, zlepšenou střeleckou úspěšnost a podporu, doufáme, plné haly, věříme, že nadcházející svátky budou šťastné a veselé,“ míní manažer klubu.

Tradičně budou basketbalistky z lázní spoléhat i na hlasivky a podporu svých fanoušků. „Zveme proto všechny fandy ženského basketbalu s konstatováním: Přijďte si v pátek odpočinout od předvánočního shonu a pořádně od plic zafandit našim hráčkám – moc vás potřebují – díky,“ uzavřel Maleček.