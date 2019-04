A družina kolem Lukáše Bauera je připravená na Ylläs-Levi bojovat. Na start sobotního závodu se postaví šest členů eD system Bauer Teamu, kteří chtějí atakovat svá nejlepší umístění z letošní sezony.

Na závodníky čeká posledních 70 kilometrů, které rozhodnou o tom, jestli se nejlepšímu středoevropskému týmu podaří ještě dostat na čtvrtou příčku a zopakovat tak loňský výsledek.

„Ztráta se dohnat dá, ale museli bychom zajet senzační závod a záleží na výsledku týmu BN Bank, který je před námi. Šance je spíš teoretická, ale rozhodně neskládáme zbraně a chceme se o to pokusit,“ hlásí před finálovým závodem šéf eD system Bauer Teamu Lukáš Bauer.

Jeho svěřence poženou i individuální výzvy a také fakt, že jde o poslední start sezony. „To může všechny vybičovat, aby se vydali z posledních sil. Bylo by strašně fajn, kdyby všichni atakovali své nejlepší výsledky z letošní sezony. Pak bude zase následovat dlouhá příprava a člověk potřebuje mít dobré vzpomínky, aby se mu to absolvovalo lépe,“ usmívá se Bauer.

Kateřina Smutná se pokusí vybojovat zpět druhé místo v celkovém pořadí žen, o které přišla po Reistadlopetu minulý víkend. Její největší soupeřkou tak bude Astrid Slindová, která má po triumfu v posledním závodě 30 bodů k dobru na českou závodnici.

„Astrid ukázala, že je v posledních závodech ve výborné formě, mně ale přijde hodně v pohodě i Katka, která rozhodně chce bojovat o co nejlepší umístění. Dokud sezona neskončí, je o co jet a Katka se určitě bude snažit Astrid ještě potrápit. My se jí v tom pokusíme maximálně pomoct.“ Mezi muži bude bojovat o udržení v elitní desítce francouzský člen eD system Bauer Teamu Alexis Jeannerod. Aktuálně v ní figuruje na desátém místě jako jeden ze dvou „vetřelců“ mezi nejlepšími Nory a od 11. muže, dalšího Nora, ho dělí jediný bod.

„Je to skvělé umístění! Projevila se Alexisova specializace na dálkové běhy, zajíždí celou sezonu skvělé výsledky, které ho dovedly až do elitní desítky. I na Reistadlopetu ukázal, že formu má velmi slušnou, a chceme, aby sezonu zakončil stejně skvěle. Jako tým pro to uděláme všechno,“ slibuje Bauer, který opět povede servisní tým.

Tomu v minulém závodě pomáhal i Pawel Klisz, který ve Finsku bude opět závodit, stejně jako jeho polský kolega Jan Antolec, Roxane Lacroixová a Jan Šrail. Ten v celkovém pořadí figuruje jako druhý nejlepší Čech na 39. místě.

„Honza jel výborně Reistadlopet, tak doufám, že na rovinatější trati Ylläs-Levi potvrdí, že je v dobré formě, a sezonu zakončí nějakým pěkným umístěním. Myslím, že všichni, kdo startují, mají šanci ve Finsku atakovat svá letošní osobní maxima,“ věří Bauer.

Jak se členům eD system Bauer Teamu vydaří závěrečný závod sezony, se ukáže v sobotu. Jeho sedmdesátikilometrovou trať si všichni projeli v týdnu, který trávili ve Finsku po přejezdu z Reistadlopetu. Ostrý start čeká ženy v 7:25, muži vyjedou o 35 minut později. (ae)