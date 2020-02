Mezi muži dosáhl nejlepšího výsledku z eD system Bauer Teamu 15. Ilja Poroškin, hned za ním finišoval 16. Alexis Jeannerod. Na nejlepší sezonní výsledek dosáhl 23. Ilja Černousov – navzdory nepříjemné kolizi v závěru.

Útok na nejvyšší stupně v ženském závodě začal už po pěti kilometrech, kdy se ze skupinky největších favoritek odpoutaly Britta Johanssonová Norgrenová s Linou Korsgrenovou.

Tahle dvojice si pak dlouho hlídala svůj náskok a brala body i na vrchařských a sprinterských prémiích. Ty si připsala také členka eD system Bauer Teamu Kateřina Smutná, která byla součástí čtyřčlenné skupinky pronásledovatelek.

První vrchařskou prémii na dvanáctém kilometru projela pátá, vrchařskou na 24. kilometru pak na čtvrtém místě. Potom ale Smutné a Gjeitnesové poodjela dvojice Dahlová, Fletenová a druhá jmenovaná se následně dokázala dotáhnout i na Linu Korsgrenovou a nakonec vybojovat druhé místo. Vítězkou se stala suverénní Britta Johanssonová Norgrenová, pro třetí příčku si dojela Lina Korsgrenová. Kateřina Smutná skončila jako nejlepší Češka na 5. místě, 20 sekund od stupňů vítězů.

„Není to bedna, ale třetí místo bylo kousek, měla jsem ho na dohled. Škoda že to dneska nebylo ještě o tři kilometry delší. Posledních 10 kilometrů jsem cítila příliv energie z diváků, co mi u trati fandili, a najednou to šlo. Už to bylo ale pozdě, bohužel. I s pátým místem ale musím být dnes spokojená,“ líčila Kateřina Smutná po dojezdu do kamer České televize.

Její týmová kolegyně Roxane Lacroixová dojela na 11. místě, Anně Sixtové patří 15. příčka. „Sice jsme neobsadili stupně vítězů, ale myslím, že 5. místo Katky je velmi slušný výkon. U mě panuje s ženskou částí týmu spokojenost,“ hodnotil závod těsně po jeho skončení šéf týmu Lukáš Bauer.

Mužské startovní pole roztrhalo stejně jako u žen hned první stoupání na Kneipu, kam dojela pohromadě už jen 23členná skupina, ve které měl eD system Bauer Team hned trojí zastoupení: Alexise Jeanneroda, Ilju Černousova a nového muže týmu Ilju Poroškina. Tahle trojice se v čelní skupině držela i dál, oddělila se z ní ale pětice nejrychlejších závodníků, kteří si udrželi náskok až do cíle. Byť se ho velmi aktivně snažil smazat Alexis Jeannerod, který bodoval na druhé vrchařské prémii na 33. kilometru díky 7. místu.

O stupně vítězů bojovala uniknuvší pětice mužů v závěrečném sprintu a všechny tři medailové pozice vybojovali členové týmu Ragde Eiendom – Nygaard, Kardin a Eliassen. Nejrychlejším mužem eD system Bauer Teamu byl 15. Ilja Poroškin, hned po něm projel 16. Alexis Jeannerod. Ilja Černousov skončil na 23. místě, Jan Šrail bral 39. příčku a Jan Antolec s Pawlem Kliszem byli 49., respektive 54.

„Mít tři závodníky na úrovni první dvacítky, to musíme brát rozhodně pozitivně. Ilja měl navíc nepříjemnou kolizi asi 200 metrů před cílem, která ho stála lepší umístění,“ litoval šéf týmu Lukáš Bauer.

„Jinak jsme ale byli hodně vidět i v průběhu závodu, Katka i Alexis se snažili ten závod tvořit a být aktivní, s tím panuje určitě spokojenost.“

Seriál dálkových běhů na lyžích Visma Ski Classics čeká po pěti závodech v řadě pauza a bude pokračovat 1. března legendárním Vasovým během.