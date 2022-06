„Ve dvojici budu hrát s mým mladším bratrem Matyášem. Nebudeme si rozhodně dávat menší cíle, chceme vyhrát,“ prozradil Donovan Džavoronok, který dlouhodobě hraje v Itálii, s jakým cílem zamíří do Chodova.

„Budou patřit ke kvalitním soupeřům s dobrým podáním. Ale týmů, které nás mohou potrápit, tam bude víc,“ přemítal Perušič, který se Schweinerem budou tvrdit v Českém poháru roli jedničky.

Elitní čeští beachvolejbalisté proti elitnímu šestkovému hráči. I to může být na programu v Chodově v rámci tříhvězdičkového domácího turnaje. „Rádi bychom ho vyhráli a vyzkoušeli si na něm načerpané technicko--taktické dovednosti, na kterých chceme dále pracovat,“ nastínil cíle Perušič, kterého společně se Schweinerem čekají další světové turnaje nebo evropský šampionát. To Džavoronok bere beachvolejbal jako odpočinkovou záležitost po náročné sezoně v nejvyšší italské soutěži. Ale nejen to.

„Rád kombinuji plážový volejbal s šestkovým, protože mě to herně posouvá. Na písku během léta je to nejlepší možná příprava, u které si odpočinu jak mentálně, tak fyzicky,“ poukazoval Džavoronok, který hrál šest sezon za Monzu.

Jeho nejoblíbenějším parťákem je Hadrava, několikanásobný držitel českého volejbalisty roku. Však také společně nedávno ovládli turnaj v Opavě.

„Chceme se letos orientovat na český okruh, ale zkusit také nějaké turnaje v zahraničí. Objedeme, co bude možné. Hlavně jsme se těšili na souboj s Perunem a Davidem,“ řekl s úsměvem Džavoronok. K němu ale zatím nedojde, protože se z Chodova Hadrava odhlásil kvůli vysokým horečkám. A tak letos poprvé nastoupí sourozenecká dvojice Džavoronoků. Nebude rozhodně bez šance, protože mladší Matyáš se aktuálně na beachvolejbal zaměřuje.

„Brácha má podobný styl jako já s Hadrákem – hodně útočí a je vysoký. Má za sebou celou sezonu na beach- volejbalu a hrozně se zlepšil v různých individuálních činnostech. Těším se, že mě dotáhne do finále,“ přeje si starší z bratrů Donovan.

Také Perušič si přál souboj s elitními šestkaři. „Není to ale tak, že každý vynikající šestkař se stane automaticky skvělým beachvolejbalistou a obráceně. Ten sport se za posledních deset patnáct let posunul. Džáva a Hadrák jsou ale hráči, že kdyby se beach- volejbalu věnovali naplno, tak by mohli hrát na světové úrovni. Jak dobře, to se nedá říci,“ přemítal Perušič.

„Kluky znám od jejich začátků. Jsem na ně pyšný za to, kam to dopracovali a z jakého levelu. Udělali neskutečný skok. Pokud proti nim budeme hrát, tak si ale věřím, že je porazíme, dokud s nimi neprohrajeme.“

UNIQA Český pohár v Chodově u Karlových Varů odstartoval včera kvalifikací, dnes a zítra bude zahájen program hlavní části Českého poháru vždy od 9.00 hodin.

Na turnaji se objeví také Tadeáš Trousil s Tomášem Semerádem a uskuteční se také ženská kategorie.

V ní se například představí Anna Pospíšilová s Martinou Williams, Miroslava Dunárová s Danielou Resovou nebo Tereza Francová s Magdalenou Dostálovou.