Třetí ročník ov nachystal na neděli 6. září ve spolupráci s městem Bečov nad Teplou SC Start Karlovy Vary.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lubomír Budný

Závod je rozdělen do dvou soutěžních bloků, kdy jako první přijdou na program žáci, poté dospěláci. Pro žactvo bude k dispozici prezentace na náměstí 5. května, tedy u státního hradu a zámku Bečov, od 8.00 do 9.45 hodin. Poté čekají žactvo podle věkových kategorií od 10 hodin závody na 100, 200, 450 a 650 metrů. Posléze odstartuje prezentace dospělých, a to od 11 hodin do 11.45. Následně druhý blok odstartují závodem na 900 metrů mladší žáci, poté přijdou na program v 11.30 hodin starší žáci a dorost, kteří budou zdolávat 1300 metrů, a vše zakončí kategorie dospělých, kterou čeká trasa o délce 4900 metrů, start zlatého hřebu třetího ročníku je naplánován na pravé poledne, tedy 12 hodin.