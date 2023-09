/BĚH/ Nádherné lázeňské centrum Karlových Varů bude opět patřit běžcům. K romantickým kolonádám, ale i k nádherným lázeňským budovám je zavede trať závodu ČEZ RunTour, který se uskuteční 23. září. Nebude se ovšem jen běhat, ale speciálním tématem tohoto závodu budou také relax a odpočinek.

ČEZ RunTour Karlovy Vary 2023. | Foto: ČEZ RunTour Karlovy Vary

Kolem ikonických kolonád, kolem Vřídla, kolem parků, kolem nádherně zrekonstruovaných lázeňských domů, ale také po poklidné Goethově stezce poběží více než dvě tisícovky účastníků šestého letošního závodu ČEZ RunTour. Tratě je provedou romantickým údolím říčky Teplé, kde jako by se zastavil čas, díky čemuž je celá oblast pod ochranou UNESCO.

Jako první se do startovního koridoru seřadí děti, které si užijí Lupilu běhy na 500 a 1000 metrů – stejně jako dospělí účastníci se mohou těšit na finisherské medaile, v cíli na ně navíc bude čekat velký maskot tučňáka. „Děti pak můžete svěřit do dětského koutku, kde si užijí spoustu zábavy a kde je pohlídají zkušení pracovníci, zatímco vy poběžíte svůj závod,“ radí ředitel závodu Marek Pirzkall z pořadatelské agentury VMLY&R.

Na trať se pak postupně vydají běžci na tradičních ČEZ RunTour distancích. Jako první odstartuje rodinný běh na 3 km. Následovat bude nejpopulárnější PUMA RUN 5 KM. A tečku za závodním programem udělá ČEZ RUN 10 KM.

Pokud se chcete o svou běžeckou radost podělit s přáteli, můžete se přihlásit na start štafetových závodů na 2x5 km nebo 4x2,5 km, které se uskuteční v rámci desetikilometrového závodu.

Na startu budou i tentokrát úplní začátečníci, hobby běžci, výkonnostní sportovci i česká elita. „Těší nás, že s námi poběží také hendikepovaná plavkyně Vendula Dušková, která má ambice dostat se na paralympijské hry v Paříži,“ dodává Marek.

Ani v cíli ale zábava a program nekončí. S nádhernou finisherskou medailí, kterou tentokrát ozdobila ikona pramene, se závodníci mohou vydat do nabitého zázemí, kde na ně čeká sprcha, masáže od ALPY a nadace Leontinka, relaxační zóna O2, skvělé jídlo z LIDL menu nebo třeba nová energie od výrobce sportovní výživy Edgar.power.

Po běhu odpočinek

Podle pověsti objevil karlovarské prameny český král Karel IV. při lovu na jelena někdy kolem roku 1350. Od té chvíle je toto město stvořeno k odpočinku. Speciálním tématem tohoto závodu z oblasti duševního zdraví, kterému je tato sezona ČEZ RunTour věnována, proto musí být relaxace a odpočinek. „Pro účastníky i jejich doprovod jsme připravili několik zajímavých aktivit z této oblasti,“ říká Marek.

Každý účastník ČEZ RunTour dělá dobrý skutek od chvíle, kdy vyplní svou registraci do závodu. Z každého startovného totiž obdrží 50 korun Nadace Leontinka, která pomáhá zlepšovat kvalitu života nevidomých lidí. A to už 18 let! „V den, kdy

poběžíme v Karlových Varech, oslaví Leontinka plnoletost. Rádi bychom ji proto popřáli, ať se jí nadále tak skvěle daří a má pořád tolik energie na to, aby mohla pomáhat lidem, kteří to potřebují. My se budeme snažit ji v tom pomáhat svými aktivitami i finančními prostředky,“ říká za pořadatele i běžce ČEZ RunTour Marek.

Pokud svůj běh absolvujete s mobilním telefonem a aplikací EPP – Pomáhej pobytem, můžete také pomoci Dětskému domovu Cheb a Horní Slavkov. Společnost ČEZ, která je generálním partnerem seriálu, totiž v aplikací vytvoří speciální projekt pro děti z tohoto dětského domova. Vy už pak jen v aplikaci přidělíte dětskému domovu body, které získáte za své běžecké aktivity, a Nadace ČEZ následně za tyto body pošle dětskému domovu finanční prostředky.

Chcete se na vlastní nohy přesvědčit o tom, že s ČEZ RunTour#JERADOSTBĚŽET? Registrujte se na www.run-tour.cz, kde najdete další informace také o dalších závodech seriálu.