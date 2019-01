Karlovy Vary – K dobrým tradicím Velikonoc na Karlovarsku patří Velikonoční běh ve Františkových Lázních.

Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Hrnčíř

Atraktivní závod na trati vedené dílem po františkolázeňské pěší zóně a dílem po cestičkách v lázeňských parcích přilákal letos 120 běžců obojího pohlaví a všeho věku. V hlavním závodě na 3,8 km startovalo rovných 40 mužů a dvacítka žen.

Rovinatá trať sedla nejlépe atletům AK Sokolov. Mezi muži zvítězil Pavel Procházka, který časem 12 minut a 12 vteřin zaostal o jedinou vteřinku za traťovým rekordem svého oddílového kolegy Jana Sokola.

Mezi ženami pak – kdo taky jiný – excelovala Ivana Sekyrová. Její čas 13:28 by mezi muži stačil na 5. místo, svůj vlastní traťový rekord ale neohrozila. Karlovaráci dominovali v kategoriích veteránů. Mezi muži do 49 let bral Milan Kožák z AC Startu stříbro a ve stejné věkové kategorii žen zvítězila Martina Kabilová z ACES Teamu. Veterány nad 50 vyhrál hroznětínský Michal Landiga a mezi veterány nad 60 bral chodovský Manfred Krassa stříbro.

Další výsledky, po pravdě řečeno na tak pěkný závod velice mizerně zpracované, jsou na www.beh.cz.