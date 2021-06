To se potvrdilo i v Královském Poříčí, kde o víkendu pořádal K10 sport 3. ročník Jakub Elexmayer Královské desítky a Wolfnet.cz Poříčské trojky. V hlavním závodě na deset kilometrů to bylo běžeckými klany doslova prošpikované, a tak se čekalo, kdo tentokrát opanuje nejen absolutní pořadí, ale také dílčí věkové kategorie.

Na start desetikilometrové trati se postavilo celkem 88 běžců, když nejrychleji si na ní počínal mladíček v trikotu SC Start Karlovy Vary Tomáš Kožák, který ovládl absolutní pořadí bez rozdílu věku, když závod dokončil v čase 34:09.9.

Tím navíc ovládl kategorii mužů do 39 let. A aby toho nebylo málo, přidal triumf v kategorii mužů 50 až 59 let jeho otec Milan Kožák, který se navíc svým výkonem v dresu SC Start Karlovy Vary probojoval do elitní desítky absolutního pořadí.

Druhým nejlepším běžcem byl Michal Oplt z Kilpi KOME Klubu Kraslice, který ztratil na vítěze v cíli necelých deset vteřin, a druhé místo mu připadlo i v kategorii mužů do 39 let. K tomu pak přidala jeho manželka Martina Opltová druhé místo v kategorii žen do 34 let.

Třetí příčku v absolutním pořadí si připsal na konto Jakub Coufal z nejdeckého Witte Bike Teamu, který běžecký bronz bral i v kategorii mužů do 39 let. A i jeho podpořila jeho manželka Štěpánka Coufalová, která byla nejrychlejší ženou závodu a potěšila nejen jeho, ale také Witte Bike Team triumfem v kategorii žen do 34 let.

Kategorii mužů 40–49 let ovládl Pavel Procházka z AK Sokolov a kategorii mužů nad 60 let pak opanoval Čeněk Filingr z Běžeckého klubu F–C Kadaň. První místo si pak připsala na účet v kategorii žen nad 35 let Lenka Kůsová z karlovarského Triatletu.

Poříčskou trojku nejrychleji zvládl v kategorii mužů Open v absolutním pořadí Filip Bláha z Hor, který dokončil závod v čase 12:30.6. Následně kategorii žen Open kralovala Kateřina Jungmannová z karlovarského Triatletu, která si připsala na konto vítězný čas 12:43.1.

Královská desítka a Poříčská trojka

Královská desítka, muži do 39 let: 1. KOŽÁK Tomáš (SC Start Karlovy Vary, 34:09.9), 2. OPLT Michal (Kilpi KOME Klub, 34:19.5), 3. COUFAL Jakub (Witte Bike Team, 35:20.6); muži 40– 49 let: 1. PROCHÁZKA Pavel (AK Sokolov, 35:39.2), 2. NOVOTNÝ Lubomír (USK Akademik Cheb, 36:06.3), 3. KUBÍČEK Jan (JK Racing, 36:08.6); muži 50–59 let: 1. KOŽÁK Milan (SC Start Karlovy Vary, 37:23.8), 2. JUNGMANN Petr (Slavia Karlovy Vary, 42:37.4), 3. KALLEHAUGE Jesper (Praha, 43:23.8); muži nad 60 let: 1. FILINGR Čeněk (Běžecký klub F – C Kadaň, 37:32.9), 2. DRAHÝ Petr (Chomutov, 47:12.1 ), 3. DICÁ Vladimír (TJ Slavoj Bečov nad Teplou, 48:13); ženy do 34 let: 1. COUFALOVÁ Štěpánka (Witte Bike Team, 41:17.2), 2. OPLTOVÁ Martina (New Roll Runners, 46:17.2), 3. KRISTENOVÁ Nela (Triatlet Karlovy Vary, 47:54.9); ženy nad 35 let: 1. KŮSOVÁ Lenka (Triatlet Karlovy Vary, 45:56.1 ), 2. STUŠKOVÁ Hana (ACES team Karlovy Vary, 47:33.8), 3. HEROLDOVÁ Dana (Sokolov, 49:44.2).

Poříčská trojka, ženy Open: 1. URBÁNKOVÁ Ludmila (Královské Poříčí, 16:01.9 ), 2. ŠULCOVÁ Jana (Karlovy Vary, 18:09.3), 3. ALTSCHULOVÁ Lenka (Dolní Rychnov, 18:28.7); muži Open: 1. MEZSÁROS Andrej (Sokolov, 12:36.7), 2. URBANÍK Jiří (Královské Poříčí, 13:47.1), 3. PRIBIČIN Ludvík (Karlovy Vary, 14:19.2).