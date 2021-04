Trať, která je certifikována, tudíž oficiálně a přesně změřená, povede po novém a kvalitním asfaltovém povrchu na cyklostezce mezi Prunéřovem a Černovicemi.

„Samozřejmě ve vlastním zájmu budeme všichni dodržovat vládní nařízení a startovat se bude hromadně po kategoriích do počtu dvaceti v jedné kategorii,“ poukazuje organizátor běhu Čeněk Filingr.

Milovníci běhu by měli řádně zbystřit. Na neděli 25. dubna je nachystán první z mnoha plánovaných závodů v režii Čeňka Filingra Prunéřovské štreky.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

Přichystán je v 9.30 hodin závod pro elévy, který měří 500 metrů, dále předžactvo bude zdolávat 1000 metrů, mladší žactvo 2000 metrů, starší žactvo 3000 metrů, dorost a junioři a ti, co si netroufnou na hlavní závod, 5000 metrů.

Hlavní závod pak bude zahájen v 11 hodin a měří 10 000 metrů. Zájemci se mohou přihlásit pouze přes webový portál sokotime.cz, a to do soboty 24. dubna do 20.00. Startovné činí pro dospěláky 120 Kč, 50 Kč pro dětské závody.