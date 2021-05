I druhý závod se mohl těšit velkému zájmu, když Prunéřov opět zažil invazi běžců, zúčastnilo se dvě stě padesát závodníků.

„Druhý díl byl podobně vydařený jako dubnová premiéra,“ chválil si šéf prunéřovských štrek Čeněk Filingr. A měl k tomu řádný důvod.

„V teplejším počasí se na startu sešli běžci z mnoha míst Česka a na certifikované trati byly k vidění krásné a dramatické souboje, s mnoha osobními rekordy,“ ohlédl se za druhým závodem Filingr.

Tradičně byli vidět v Prunéřově i běžci z Karlovarského kraje. Kategoriím dětí vévodily vesměs atletické naděje v barvách karlovarského Triatletu.

Na stejné vlně se nesla i kategorie juniorů či juniorek, když triumfy brali běžci Triatletu Jan Kotraba či Eliška Kučerová.

Po mládežnických kategoriích přišel na pořad pětikilometrový závod, který v absolutním pořadí opanoval Petr Hron z New Roll Runners, který jako jediný dokázal pokořit hranici osmnácti minut, když dosáhl na skvělý čas 17:43.3.

Za ním se umístila na druhé příčce vítězka prvního závodu Klára Mirvaldová v trikotu Sweep Factory Teamu, když závod dokončila v čase 18:15.2.

Třetí místo v absolutním pořadí bez rozdílu věku připadlo za čas 18:22.6 chomutovskému běžci Michalu Luxovi.

Do elitní patnáctky se pak svými výkony dostali tři běžci z Karlovarského kraje, na osmé příčce Lubomír Bašus, jedenácté Otakar Hůrka z Bike a běh Ostrov a patnácté Tomáš Lang ze ŠAK Chodov.

Posléze přišel na pořad zlatý hřeb druhého pokračování, a to patnáctikilometrová distance. Tu podle předpokladů zvládl nejrychleji Aleš Filingr z AK Most, který dokončil závod ve vítězném čase 52:28.2.

Na druhém místě s jednominutovou ztrátou skončil kadaňský Jakub Stejskal a běžecký bronz připadl mosteckému Janu Žaloudkovi.

V elitní patnáctce pak nechyběli ani zástupci z Karlovarského kraje, když šestý nejrychlejší čas v absolutním pořadí měl na svědomí Radek Sedněv v trikotu karlovarského Triatletu. Třinácté místo obsadil Pavel Čekan z Bike a běh Ostrov a čtrnácté Marek Macháček z karlovarského Triatletu.

„Unavené, ale zároveň šťastné tváře v cíli pak vydávaly za jakékoli komentáře. Je to sport, tak je jasné, že někomu se nezadařilo úplně podle jeho představ, což je v pořádku, protože i neúspěch je krok dopředu,“ dodal k závodům Filingr.

Výsledkový servis – Prunéřov, 2. závod

15 000 m, muži do 39 let: 1. Filingr Aleš (AK Most, 52:28.2); 2. Stejskal Jakub (Kadaň, 53:28.8); 3. Zbuzek Michal (Unipetrol, 54:04.0); 4. Sedněv Radek (Triatlet Karlovy Vary, 55:56.5);…7. Čekan Pavel (Bike a běh Ostrov, 58:57.8); 10. Pleskač Marek (New Roll Runners, 1:01:39.6); 20. Nečina Miroslav (Běžecky tým Zdravotnické záchranné služby KV kraje, 1:17:57.6); muži 40–49 let: 1. Žaloudek Jan (Most, 53:49.8); 2. Šindelář Martin (Hnízdil team, 55:46.2); 3. Šupol Michal (Sweep Factory Team, 56:25.3);…7. Macháček Marek (Triatlet Karlovy Vary, 59:41.3); 18. Andreovský Jan (Triatlet Karlovy Vary, 1:08:59.6); muži 50–59 let: 1. Zbuzek Jaroslav (Spona Teplice, 1:05:19.2); 2. Grasl Karel (Postoloprty, 1:07:54.8); 3. Vrábel Ivan (Bike a běh Ostrov, 1:11:06.5); muži 60–69 let: 1. Szász Petr (K10 Sport Sokolov, 1:18:09.4); 2. Královec Jiří (AK Sokolov, 1:21:37.1); 3. Sládek Jiří (Hopman team Žatec, 1:22:44.2);… 5. Čekan Miroslav (Bike a běh Ostrov, 1:34:36.8); muži nad 70 let: 1. Linhart Karel (BK ReKa, 1:09:17.3); 2. Kostka Josef (TJ VTŽ Chomutov, 1:43:24.7); ženy do 39 let: 1. Vávrů Ivana (TJ VTŽ Chomutov, 1:03:47.3); 2. Hrdličková Jana (Hladová kola Litvínov, 1:11:51.7); 3. Mutlová Eva (STG Kadan, 1:16:53.0); ženy 40–49 let: 1. Kantová Olga (SPONA Teplice, 1:06:36.7); 2. Kůsová Lenka (Triatlet Karlovy Vary, 1:07:20.8); 3. Žáková Ilon (Kadaň, 1:21:52.0); ženy nad 50 let: 1. Podhorná Soňa (TJ VS Kadaň, 1:10:52.0); 2. Stušková Hana (Aces team Karlovy Vary, 1:14:59.0); 3. Vítková Zuzana (Most, 1:18:24.1); 4. Vyšínová Iveta (Karlovy Vary), 1:19:22.9); 5. Kabilová Martina (Aces Team Karlovy Vary, 1:21:18.3).

5 000 m, muži do 39 let: 1. Hron Petr (New Roll Runners, 17:42.3); 2. Luxa Michal (Chomutov, 18:22.6); 3. Hollick Petr (Litvínov, 18:50.7); 4. Linhart Charles (AK Bílina, 18:54.8); 5. Bašus Lubomír (Karlovy Vary, 19:04.2);…7. Košek Robert (Rozběháme Karlovy Vary, 22:55.1); 8. Paprštein Miroslav (Bike a běh Ostrov, 23:16.0); ženy do 39 let: 1. Mirvaldová Klára (Sweep Factory Team, 18:15.2); 2. Bittnerová Klára (Ďuri – team, 18:38.5); 3. Křížová Anežka (TJ VTŽ Chomutov, 19:10.6); 4. Kristenová Nela (Karlovy Vary, 22:17.3); …6. Korellusová Markéta (Triatlet Karlovy Vary, 22:49.6); muži nad 40 let: 1. Eliáš Lukáš (BK Běkodo Teplice, 18:44.9); 2. Škréta Václav (Nevix team Kadaň, 20:07.0); 3. Hůrka Otakar (Bike a běh Ostrov, 20:10.5);…7. Lang Tomáš (ŠAK Chodov, 20:48.9); 11. Korellus Petr (Triatlet Karlovy Vary, 22:29.1); 19. Vyšín Jiří (Karlovy Vary, 24:38.8); 22. Dvořák Oldřich (Karlovy Vary), 26:14.1); ženy nad 40 let: 1. Fílová Jana (BK Běkodo Teplice, 20:53.3); 2. Condori Ramos De Maják Bertha (Arequipa, 22:35.9); 3. Kalčeva Renata (STG Chomutov, 24:08.7);…5. Šplinarová Jana (Triatlet Karlovy Vary, 26:13.5); 7. Jechová Markéta (Božičany, 27:55.3); 10. Chanina Taťána (Nová Role Thun 1794, 30:50.2); 3 000 m, junioři: 1. Kotraba Jan (Triatlet Karlovy Vary, 9:54.2); 2. Řezníček Matouš (TJVS Kadaň, 10:28.9); 3. Sochůrek Radek (Triatlet Karlovy Vary, 10:43.2); juniorky: 1. Kučerová Eliška (Triatlet Karlovy Vary, 11:28.1); 2. Křížová Libuše (TJ VTŽ Chomutov, 11:36.6); 3. Prošková Anežka (TJ VTŽ Chomutov, 11:43.4).