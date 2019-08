Praha – Matyáš Bělohradský, loňský mistr ČR a účastník seniorského mistrovství Evropy, patří bezesporu k nadějím českého krasobruslení.

Ilustrační foto | Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Minulou sezónu odjel na výbornou, na tu letošní trénuje od konce června v USA. Tréninkový čas tráví s trenérskou špičkou Rafaelem Arutyunyanem a jeho core týmem. Jak sám Matyáš přiznává, americké prostředí mu velmi sedí a chce tam zůstat až do prvního letošního závodu Grand Prix, který letos pojede v Lake Placid v termínu od 28. do 31. srpna, pak se vrací do Evropy.