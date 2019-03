Jedničky eD system Bauer Teamu totiž absolvovaly jak 90kilometrový Vasův běh ve Švédsku, tak bruslařský Engadin ve Švýcarsku.

„Bude to pro ně náročné, je to nejen o závodech, ale i o delším cestování. Je mnohem méně času na regeneraci, takže se to bude načítat, což ale platí pro všechny týmy,“ vypočítával šéf eD system Teamu Lukáš Bauer.

Nejlepšímu středoevropskému týmu v seriálu Visma Ski Classics patří průběžná čtvrtá příčka, v individuálním hodnocení jsou na tom nejlépe druhá Kateřina Smutná a osmý Ilja Černousov. Právě ti zajeli velmi dobré výsledky na loňském Birkebeinerrennetu, když obsadili druhé, respektive sedmé místo. „Byl bych samozřejmě rád, kdyby zopakovali loňský výsledek. Spokojený ale budu, když Katka skončí do pátého místa a Ilja bude v první desítce. Věřím, že tam bude chtít nakouknout i Alexis Jeannerod, který vynechal Engadin,“ přeje si úspěch Bauer.

Loni panoval na Birkebeinerrennetu mráz, na startu bylo až minus dvacet, a někteří závodníci mazali stoupací vosky, což platilo i pro Kateřinu Smutnou. Letos by mělo být tepleji, mírně pod nulou, a je pravděpodobné, že česká lyžařka opět nepojede soupaž. „Budeme reagovat na aktuální podmínky, ale předpokládám, že holky pojedou na stoupacím vosku a kluci soupaž,“ prozrazuje Bauer, který vede i servisní tým.

Ten bude mít kromě Smutné, Černousova a Jeanneroda na starosti i Roxane Lacroixovou a Jana Antolce, růžových kombinéz eD system Bauer Teamu tak bude na startu pět.

Norský Birkebeinerrennet patří ke slavným lyžařským závodům s tradicí sahající až do roku 1932. Specifický je tím, že se jede s 3,5kilovým batohem, který má kromě hmotnosti předepsaný i obsah. „Je tam bunda, tepláky, čepice, rukavice nebo triko s dlouhým rukávem. Musí to mít každý, v cíli obsah i hmotnost namátkově kontrolují, prvním padesáti váží batoh vždy. Když něco chybí, závodník dostane časovou penalizaci. Absolvovat závod se zátěží vychází z legendy, obsah je daný kvůli bezpečí zejména hobíků, protože kdykoli během závodu může na planinách přijít náhlá změna počasí,“ upozorňoval na nekompromisní pravidla závodu Bauer.

Jaké podmínky budou panovat při letošním ročníku Birkebeinerrennetu a jak se eD system Bauer Teamu povede na 54km trati, bude jasné v sobotu. Závod startuje v 7.45 pro ženy a v 8.00 pak vyjedou muži.