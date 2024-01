Jenže Karlovy Vary nemají na první vzájemný duel s Kladnem vůbec dobré vzpomínky, když v hale míčových sportů museli skousnout hořkou porážku 1:3 na sety. „Byli jsme s hlavou dole a čekali, že se to nějak udělá. Neudělá,“ říkal po prohře s Kladnem kapitán Karlovarska Daniel Pfeffer.

Pro Vary půjde prakticky o první duel v novém roce, do kterého půjdou se třemi výhrami v řadě v zádech. To Kladeňáci, naposledy v důležitém duelu neuspěli na palubovce českobudějovického Jihostroje, kde překvapivě padli 0:3 na sety.

„My jsme ani v jednom setu nezachytili začátek a pak pro nás bylo těžké hrát. Byli jsme vyčichlí a spíš jsme čekali na to, co udělá soupeř. Jihostroj předváděl velmi slušný volejbal, nám bohužel nešel ani servis a velký rozdíl byl ve ztrátě a mezihře,“ řekl po prohře na jihu Čech kapitán Kladna Adam Zajíček, který se navrátil do známého prostředí během letní přestávky právě z Karlovarska.

Pokud výběr z lázní pomýšlí na udržení mezi elitní čtyřkou musí bezpodmínečně zvítězit vzhledem k vyrovnanosti tabulky, kde týmy od sebe dva body. Odvetný duel 17. kola extraligy bude na programu v kladenské hale v sobotu 13. ledna v 18.00 hodin.

