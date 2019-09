Organizace Fight Night West připravila v Grandhotelu Ambassador páté pokračování úspěšného galavečera, tentokrát pod názvem „Bitva o Vary.“

„Nyní dáme větší šanci místním fighterům, kteří pro nás přitáhnou lidi. Fanoušci přijdou na ty, které znají, na jejich příběhy. Diváky u nás až tak moc nezajímá, že přijede vysloužilý bojovník z prestižní UFC, rozhodli jsme se tak jít jinou cestou,“ hlásí hlavní organizátor Michael Madej.

To je také největší změna. Minulý rok viděli diváci v Karlových Varech pestrou plejádu zahraničních borců od Brazílie po Srbsko. Teď to má být jinak. Galavečer bude rozdělen na dvě části. Na předkartě budou většinou místní bojovníci, na druhé už ostřílenější borci a zahraniční zástupci. Fanoušci MMA tak budou moct sledovat začínající bojovníky, které osobně znají, ale stejně tak i domácí profíky v souboji se špičkovými zápasníky od nás i ze zahraničí. Do klece půjde znovu Radek Šopov, stejně jako Murad Eldarushev. A ten bude mít proti sobě velmi tvrdého soupeře z Brazílie, který má na svém kontě přes čtyřicet profizápasů. „Čeká se velká bitva, Brazilec je knockouter, takže velmi nebezpečný soupeř. Nevybírali jsme ho Muradovi na míru, tak aby vyhrál, musí si dát opravdu pozor,“ poukazuje Michael Madej. No a ten bude patřit zřejmě k největším hvězdám „Bitvy o Vary“. Tento muž, ověnčený řadou titulů zejména v grapplingu, včetně zahraničních, který prakticky stál u zrodu smíšených bojových umění v lázeňském městě, se totiž sám chystá na galavečeru do oktagonu, kde se chce zápasem oficiálně rozloučit se svojí aktivní kariérou. I když, poslední část přípravy přerušilo na tři týdny zranění. „Připravuji se kontinuálně již dvacet let, tak doufám, že to klapne,“ nenechá se nepříjemnou komplikací rozhodit.

Michal Madej bude mít znovu práci i na druhé straně klece, jako kouč. Vedle svěřenců z Elite centra vzal pod svá křídla i Jaromíra Knechtla, který nastoupí na galavečeru v rámci projektu „Do třiceti v kleci“ proti Lukas Nemo Pumerovi. Tady půjde o souboj ryzích amatérů, borců bojovými sporty nepolíbených. „Nabídli nám tenhle projekt, my jsme na to kývli. Připravujeme se půl roku, není to úplně ideální, ale makáme. Ze začátku jsme to brali jako takovou legraci, není to pro borce, kteří nikdy nic podobného nedělali, jednoduché, ale nakonec myslím, že předvedou opravdu dobrý zápas,“ je přesvědčen Michael Madej.

Karlovy Vary čeká znovu velká show, kde si fanoušci přijdou na své. Vedle MMA budou k vidění opět sličné hostesky, v doprovodném programu vystoupí také raper El Niňo.