178 cm. Na volejbalistu, co se týče výšky, žádná velká hitparáda. Karlovarský nahrávač Martin Kočka sice patří k nejmenším hráčům volejbalové extraligy a také výběru Karlovarska, ale co ztrácí na výšce, kompenzuje dvaadvacetiletý mladík volejbalovým srdcem a bojovností na samé hranici možností.

VK ČEZ Karlovarsko. | Foto: Deník / Daniel Seifert

A i díky tomu patří na palubovce k nepřehlédnutelným hráčům. Doslova. Platí to i o Lize mistrů. „Je to zážitek pro každého hráče, který se dostane do soutěže, jako je Champions League,“ culí se karlovarský Kočka, který po zranění nahrávačské jedničky Lukáše Ticháčka zaujal jeho pozici.