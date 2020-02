V kategorii mladší se představily vedle domácích nadějí TJ Sokol Písek „A“, TJ Sokol Písek „B“, TJ Slavoj Tachov, VŠ Plzeň, RHC Central Bohemian Region. „S těmito pěti týmy se naše svěřenkyně utkaly dvoukolově, v systému každý s každým, vždy ve dvaceti minutách na jeden zápas. V prvním kole se našim hráčkám podařilo čtyřikrát zvítězit, byť dvakrát jen o jedinou branku, a to s VŠ Plzeň a Slavojem Tachov, kdy nám právě s Tachovem druhý bodík spadl do kapsy až po proměněném volném hodu po odehraném čase,“ přibližuje domácí kouč Jiří Maršík.

Jediný tým, na který domácí nestačily, byl Písek „A“. Obhajoba postavení ve druhém kole nebyla jednoduchá. „Každý nám chtěl porážku vrátit, ale naše mladé házenkářky byly rozjeté, rvaly se jak lvi a své postavení po kole prvním se jim podařilo obhájit,“ líčí trenér žákyň Lázní Kynžvartu.

Jiří Maršík posléze také turnaj zhodnotil. „Že nakonec cinklo stříbro za zlatým Pískem „A“, je lichotivé, pro děvčata určitě radostné a pro mnohé asi hlavní hodnotící prvek. Ale věřte, že to není vůbec podstatné. Pro nás, kteří se výchově mladých házenkářek věnujeme, je nejdůležitější to, jak se dokáží na hřišti pohybovat, jestli hrají rychle, jestli využívají prostory, které mají, v jaké jsou kondici a jestli je to baví, jsou nadšené a k tomu kreativní, že jsou to ony samy, kdo tvoří hru. A hlavně to, jak na hřišti působí jako tým, a jestli hra, kterou předvádějí, má nějakou hlavu a patu,“ poukazuje trenér.

To je to, o co se se svými kolegy snaží. No a kdo se o víkendu do kynžvartské haly přišel podívat a bude upřímný, tak potvrdí, že právě k těmto cílům vše v klubu směřuje. „Jsem rád a děkuji děvčatům, že se dokázala právě doma předvést v pozitivním světle. Hrály opravdu krásně. Možná právě tento turnaj některým zatím nepřesvědčeným rodičům napověděl, jak je důležité a užitečné hrát zápasy a objíždět turnaje. Protože právě v těchto kláních se neustále učíme a zdokonalujeme, dovednosti naučené v tréninku, tak zvaně prověřujeme v praxi,“ říká Jiří Maršík, který je přesvědčen, že hlavně takovéto nasazení, které jsou hráčky schopné předvést v zápase hlavně v obraně, v tréninkové hře nikdy nedocílí. „Možná se jen malinko přiblížíte, ale ono to pořád není,“ přidal ještě kouč.

Při slavnostním ukončení, si kromě stříbrných medailí pro celý tým dokráčela domácí Žaneta Šandová pro prasátko za nejtrestanější hráčku. No prostě i ona byla vidět. „V samotném závěru už jen poděkuji všem našim hráčkám, které se o víkendu odprezentovaly, mým skvělým parťákům a všem těm, kteří naše mladí podpořili z hlediště. Děkuji,“ zakončil Jiří Maršík ohlédnutí za kláním.

Sestava domácích na turnaji: Eliška Soukupová, Kateřina Ježková – Adéla Nováková, Barbora Svátová, Evelína Martínková, Jana Pužová, Kristýna Macháčková, Linda Baťková, Markéta Konigová, Nina Salajková, Romana Blažková, Tereza Gáborová, Žaneta Šandová. Vedoucí týmu: Alena Svátová. Trenéři: Jiří Maršík a Irena Soukupová. Kustod: Petr Salajka.