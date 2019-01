Úspěchy Daniela Kašpara 29. prosince 2012 – Slopestyle Glarus – 1. místo kategorie do 16 let

4. ledna 2013 – Slopestyle Transilvania Rookie Fest – 2. místo kategorie do 14 let TTR**

12. ledna 2013 – Slopestyle Schoneben – 4. místo kategorie do 16let

26. ledna 2013 – Slopestyle Gargellen – 1. místo kategorie do 16 let, rakouský pohár TTR*

2. února 2013 – Slopestyle Hochkonig – 1. místo kategorie do 16 let, rakouský pohár TTR*

9. února 2013 – Slopestyle Avoriaz Rookie Fest – 5. místo kategorie do 14 let TTR**

16. února 2013 – Slopestyle Westendorf – 1. místo kategorie do 16 let, rakouský pohár TTR*

22. února 2013 – Slopestyle MČR Vítkovice v Krkonoších – 4. místo kategorie do 17 let TTR**

1. března 2013 – BIG AIR MČR Klíny – 1. místo kategorie do 17 let TTR**

9. března 2013 – Slopestyle Westendorf – 5. místo kategorie do 18 let TTR***

10. března 2013 – Volcom RAIL JAM Paprsek – 2. místo kategorie do 15 let

23. března 2013 – Slopestyle Rejdice Rookie Fest TTR** – 2. místo

7. března 2013 – Slopestyle Ischgl Rookie Fest Finale (A) TTR*** – 13.místo (světové finále, účast 20 zemí)