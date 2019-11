„Měli jsme skvělý vstup do extraligy, o tom není pochyb. Před sebou máme jediný cíl a za tím si jdeme, ale ten je ještě daleko. Chceme vyhrát extraligu a každé kolo, každá výhra nás malým krokem posouvají blíže k tomuto cíli,“ narážel kanadský blokař ve službách Karlovarska Marc Wilson na cíl lázeňského výběru v novém extraligovém ročníku.

Karlovarsko si díky výhře nad Brnem v poměru 3:0 udrželo v extralize domácí neporazitelnost, která trvá již pět utkání, ale tentokrát soupeř hodně volejbalově kousal a týmu ze západu Čech nedal výhru zadarmo.

„Brno bylo pro mě dalším důkazem, jak velkou důvěru mám v náš tým. Během utkání se nám několikrát nedařilo, ale vítězná mentalita se přesto na palubovce nikdy nezměnila. Jsem obklopen hráči, o kterých vím, že dokážou tyto ztracené body nahradit, a k tomu kouč vytváří strategie, aby všichni podali co nejlepší výkon,“ přemítal kanadský volejbalista. Právě on v závěru třetího setu definitivně zlomil snahu Brna na vytoužený obrat.

„Ve třetí sadě jsem dokázal získat několik klíčových bodů, abych pomohl vyhrát zápas, ale zásluhu na tom mají všichni hráči,“ poukázal Wilson.

Oprávněně tak patří osmadvacetiletý blokař ze země javorového listu k oporám karlovarského týmu, když se rychle zabydlel v základní sestavě. „Pokud dělám svou práci dobře, mohu vytvářet lepší příležitosti pro svůj tým, což je můj cíl, protože týmy vyhrávají zápasy, nikoli hráči,“ dobře ví dvě stě tři centimetry vysoký volejbalista.

Před sebou mají karlovarští volejbalisté další těžký oříšek. Do haly míčových sportů zamíří v sobotu 23. listopadu Odolena Voda, která prahne po skalpu Karlovarska, takže fanoušci si opět přijdou na pořádnou volejbalovou bitvu, která odstartuje v míčovce v tradiční čas v 18 hodin.

„Odolena Voda v posledních týdnech zaznamenala velký vzestup, když naposledy předvedla kvalitní výkon v souboji s Libercem, který porazila. Je zřejmé, že našla svůj rytmus, takže očekávám hodně náročný zápas,“ upozorňoval Wilson.

Karlovarský výběr však bude chtít v domácím prostředí prodloužit svou úspěšnou pětizápasovou výherní sérii.

„Budeme se soustředit pouze na sebe, chceme vyhrát, to jest nedat soupeři žádný balon zadarmo a naopak urvat jich co nejvíce,“ vzkazuje na dálku do tábora Odoleny Vody blokař z lázní. Spoléhat budou hráči Karlovarska tradičně na skvělé fanoušky, kteří patří k nejlepším v extralize.

„Já si myslím, že pro nás je podpora fanoušků hodně důležitá. Když jsem přišel do Karlových Varů, rychle jsem si s nimi vytvořil přátelství. Navíc jakmile odstartovala sezona, bylo snadné, abych zjistil, že karlovarská rodina se rozšířila o věrné fanoušky. Proto jsme šťastní, když je vidíme na každém domácím zápase i mimo palubovku. Je to připomínka, že v tom nejsme sami, a zejména bubnové rytmy nás v domácím prostředí doprovázejí k důležitým výhrám,“ chválil si velké podpory fanoušků z lázeňského města Wilson.

Jako bonus pak bude v sobotním duelu k vidění víc kanadských hráčů. „Co fanoušci možná nevědí, že Odolena Voda má také jednoho kanadského hráče v kádru. Jmenuje se Warren Taylor a taktéž hraje na pozici blokaře. Tímto bych chtěl pozvat fanoušky na zápas s Odolenou Vodou, která slibuje pořádnou bitvu o každý míč. Navíc to bude pro mě souboj mezi přáteli, ale tentokrát v roli soupeřů, takže nakonec uvidíme, kdo je nejsilnějším Kanaďanem v extralize,“ dodal závěrem Wilson.