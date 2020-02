„Uvidíme, jak se na nás nabitý program podepíše, ale my tam jedeme postoupit, což znamená vyhrát dva sety,“ vypočítával před utkáním karlovarský nahrávač Lukáš Ticháček.

Povedlo se. Karlovarsko uspělo i ve druhém utkání a dosáhlo na výhru 3:1, která je posunula do čtvrtfinále CEV Challenge Cupu – Vyzývacího poháru. „Jsem rád, že jsme se k tomu postavili tak koncentrovaně, a to se odrazilo na prvních dvou setech, kdy jsme soupeře nepustili téměř k ničemu,“ narážel kapitán Karlovarska Filip Rejlek na splnění mise karlovarské letky již po dvou setech, které stačily k postupu mezi čtvrtfinálovou volejbalovou smetánku.

Klub ze západu Čech zvládl koncovky úvodních dvou setů, které shodně po výsledku 25:20 přetavil v postup. „V prvním setu jsme vládli, až jsem byl trošku překvapený, že domácí na nás nevytvořili větší tlak, ale od začátku jsme si drželi odstup, takže to pro ně bylo těžké,“ vracel se karlovarský trenér Jiří Novák k důležitým okamžikům osmifinálové série, po kterých jeho tým rozrazil čtvrtfinálovou bránu dokořán.

Ve třetím setu dal Novák šanci hráčům z lavičky, čehož Zalau dokázala využít, když snížila po výhře 25:19 na 1:2 na sety. Závěrečný set však přetavilo v třetí bod Karlovarsko, které tak celou sérii vyhrálo v poměru 2:0 na sety. „Pak se prostřídalo, někteří hráči nehráli na svých postech, u nás se dostali na hřiště Džava (Matyáš Džavoronok) s Ráďou (Radek Baláž), a než si to osahali, tak jim to chvilku trvalo, ale pak už to od nich byl zase slušný výkon,“ chválil si po postupu Novák.

Ve čtvrtfinále pak narazí Karlovarsko na turecký Spor Toto Ankara, který se představí v lázeňském městě 4. března. „Nechci, aby kluci koukali moc do budoucna. Teď nás čeká důležitý zápas na Odolce, který potřebujeme zvládnout, a pak máme celý týden na přípravu Final Four Českého poháru,“ připomněl závěrem trenér Karlových Varů nabitý program svého týmu v následujících dnech.

ACS Volei Municipal Zalau – VK ČEZ Karlovarsko 1:3 (20:25, 20:25, 25:19, 23:25). Rozhodčí: Daniilidou (Řecko), Lagierski (Polsko). Diváci: 700. Stav série: 0:2.

ACS Volei Municipal Zalau: Ghionea, Bartha, Dal Bosco dal Agnol, Spinu, Cherbeleata, Lintz Leite Medeiros Nogueira, libero Skundric (stř. Darlaczi, Muscina, Sinkkonen, Gavriz).

VK ČEZ Karlovarsko: Ticháček, Lux, Patočka, Rejlek, Vašina, Wilson, Pfeffer (stř. Džavoronok, Wiese, Baláž).