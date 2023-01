Jako první zasáhl do boje v trikotu karlovarského klubu Christian Bošiak ve váze do 65 kg. Jeho soupeřem byl Mykailo Katrynets ze Slavia Gymu Praha. Technicky založenému Bošiakovi typ boje, který zvolil soupeř, nesedl a prohrál po „strkanici“ na vyhození z pódia. Druhým borcem z karlovarské výpravy byl Filip Jánošík, jenž nastoupil ve váze do 75 kg. Jeho protivníkem byl Vasyl Perstenyak z Primmat Gymu Praha.

Oba zápasníci bojovali až do konce a o vítězi nakonec bylo rozhodnuto rozhodčími, kdy Jánošík prohrál na body. První úspěch přineslo karlovarskému gymu vystoupení Robina Ernesta, který se představil ve váze do 42 kg, kdy se mu postavil Jakub Mayer ze Slavia Gymu Praha. Ernest vyhrál na vyhození soupeře z pódia, když podal technicky vyspělý výkon, a připsal si první vítězství ve své kariéře.

Juniorská naděje Alpha Gymu Ondřej Linhart nastoupil ve smíšené kategorii dětí do patnácti let. Ve váze do 32 kg se postavil Martinu Strechovskému, který ho převyšoval nejen stářím, ale i váhou, a Linhart prohrál zápas na vytlačení z pódia. Pozadu však nezůstaly ani bojovnice karlovarského klubu. Životní výkon podala Markéta Heinlová, která se ve váhové kategorii do 60 kg postavila proti Apoleně Maulisové z kladenského Hakim Gymu. I když svou soupeřku několikrát čistě zasáhla nebo strhla na zem, nakonec odešla poražena na body.

„Markéta se zápas od zápasu skokově zlepšuje, trénuje poctivě a obětuje tomu vše. Jsem si jistý, že vydrží-li v nastaveném tréninkovém tempu, je jen otázkou času, kdy se její smolná série porážek prolomí a obrátí v dlouhou sérii vítězství,“ věří v prolomení série Linhart.

Ve stejné váhové kategorii do 60 kg nastoupila v barvách Alpha Gymu také Viktorie Hájková. Na tu čekaly hned tři soupeřky. Svou spanilou jízdu zahájila proti bývalé mistryni České republiky v kickboxu Elišce Glaserové z TCB Gymu. Zkušenou zápasnici s desítkami zápasů na kontě k ničemu nepustila a vyhrála na předčasné vzdání soupeřky. V semifinále narazila na Denisu Dubovskou z Wushu Trnava. Tento zápas se tentokrát z důvodu dlouhé pauzy vedl v pomalejším tempu, i tak měla Hájková po celou dobu navrch, zápas zdárně kontrolovala až do konce a s přehledem vyhrála na body.

Ve finále pak narazila na velmi zkušenou protivnici Apolenu Maulisovou, se kterou předvedla velmi bojovný výkon, ale soupeřka byla o něco lepší v pohybu a kontrole prostoru pódia a nakonec zaslouženě vyhrála. Hájková si tak připsala na účet titul vicemistryně České republiky v čínském boxu.

„Ve svém věku čtrnácti let má ještě vše před sebou, už teď se však dokáže vyrovnat těm nejlepším dospělým českým amatérským bojovnicím. Vydrží-li trénovat poctivě jako doposud, bude-li mít štěstí a vydrží jí zdraví, dá se očekávat, že svými výkony v budoucnu překoná dalece hranice České republiky,“ předpovídá Linhart své svěřenkyni zářnou budoucnost.

Dalším zápasníkem z Karlových Varů byl Jakub Hollý, který nastoupil ve váhové kategorii do 85 kg. Ten se postavil jednomu z nejlepších amatérů v Česku, Adamu Dvořáčkovi z Primmat Gymu, za který zápasí také slavný český bojovník David Kozma. Hollý předvedl velmi bojovný a vyrovnaný výkon, přesto tahal za kratší konec a prohrál na body.

Naopak velký úspěch si připsal na konto Lukáš Jansa, který se hned v úvodu své kariéry stal vicemistrem České republiky v čínském boxu. Jansa ve váze do 70 kg nejdříve nastoupil proti Denisu Součkovi z TCB Gymu, svého protivníka k ničemu nepustil, konstantně jej zasahoval kopy a údery a po celou dobu nad ním dominoval. Nakonec museli trenéři soupeře hodit na pódium ručník a zápas předčasně ukončit.

Ve finále Jansa narazil na jednoho z nejlepších poloprofesionálních bojovníků, několikanásobného mistra České republiky a mistra Evropy v kickboxu, boxu i MMA Artyoma Ratu. V této bitvě šlo o vyspělý, bojovný a velmi atraktivní zápas. Jansa, který si svou zápasovou premiéru odbyl před několika hodinami tentýž den, se soupeře vůbec nezalekl a Artyoma, který zápasí mimo jiné i v boxu a MMA, doslova přeboxoval.

I díky svému výbornému pohybu dle rozhodčích vyhrál první kolo. Druhé kolo pokračovalo v nastaveném vysokém tempu. Zápasníci se zasypávali údery a kopy a došlo již i na první strh a vyhození soupeře z pódia. I když Jansa byl stále lepší v boxu a měl nabodováno, tak především díky zmíněnému strhu a vyhození kolo těsně vyhrál soupeř. Ve třetím kole byla ve varu již celá hala, neboť zápas to byl opravdu velmi atraktivní.

Jansovi začala docházet kondice, a i když soupeře několikrát krásně zasáhl, tahal za kratší konec a nakonec prohrál těsně před koncem na druhé vyhození z pódia. „Lukáš podal v obou zápasech neuvěřitelný výkon. V poslední době trénuje pravidelně a poctivě. S hrdostí dodávám, že je talent ne české, ale evropské úrovně. Vydrží-li u tohoto sportu, brzy o něm ještě uslyšíme,“ předjímá Linhart.

Turnajový los se tentokrát usmál i na Martina Brázdu, který v kategorii do 65 kg nastoupil až do finále, kde narazil na Stanislava Lutzana, jenž se do něj musel probojovat. Lutzan začal velmi sebevědomě a beze strachu. Brázda ho však ihned v úvodu zaskočil několika čistě trefenými údery.

„Martin vyhrál všechna kola a s přehledem zkušeně soupeře porazil na body a stal se mistrem České republiky v čínském boxu, což je z pohledu malého města, jakými Karlovy Vary jsou, veliký úspěch,“ upozorňoval Linhart.

Brázda tak má za sebou neuvěřitelnou sezónu, kdy neprohrál ani jeden zápas, získal titul šampiona K-1 organizace Allkampf Jitsu a nyní je i právoplatným mistrem České republiky v Sandě. „Nezbývá než mu pogratulovat a přát si, aby mu to nestouplo do hlavy a dál trénoval pokorně jako doposud,“ upozorňoval karlovarský kouč.

„Chtěl bych tímto poděkovat pořadateli soutěže Mariovi Jarkasovi společně s Českou federací Wushu za skvělou organizaci turnaje. Velký dík samozřejmě patří také všem zápasníkům za jejich úžasné výkony. Všichni do jednoho ukázali pravé fighterské srdce a nikdo neprojevil ani známku strachu, a to i přes opravdu těžké a zkušené soupeře,“ pochvaloval si Linhart.

„Poděkovat musím také sponzorům klubu, bez kterých by v dnešní době bylo náročné klub provozovat. Jmenovitě Karlovarský kraj, TS Booster, Atoma Store, CC Internet, Fight Store, Willys Barber Shop a Fair Sport,“ dodal závěrem trenér Alpha Gymu Karlovy Vary.