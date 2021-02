Talentovaný volejbalista, který pochází z Vysočiny, kde odstartoval svou kariéru v Jihlavě, se po pár letech přesunul do Velkého Meziříčí.

Karlovarsko hlásí novou posilu, tým posílilo účko Daniel Římal.Zdroj: Volejbal Brno

„Tento klub byl pro mě nejlepším začátkem díky trenérům Petru Judovi a Petru Vašíčkovi,“ vrací se zpět v čase Daniel Římal. Poté zamířil do extraligového Brna, kde před přesunem na západ Čech absolvoval čtyři sezony.

„Odešel jsem studovat do Brna, kde jsem také vstoupil do extraligového týmu Volejbal Brno,“ připomíná své první extraligové krůčky nová akvizice Karlovarska.

V neděli, kdy končilo přestupní okno, se Říman rozhodl k přesunu do Karlovarského kraje. „Času na rozmyšlenou moc nebylo,“ přiznává časový pres, během kterého se musel rozhodnout, jestli na nabídku Karlových Varů kývne.

„Každopádně to pro mě byla velká výzva a šance,“ poukazuje a hned přidává: „Chci ji využít a poprat se s ní.“

„Naskytla se mi možnost trénovat pod novým trenérem a s jedním z nejlepších týmů v Čechách. Určitě na sobě budu chtít pracovat a co nejvíce se zlepšovat,“ slibuje 189 centimetrů vysoký hráč.

V západních Čechách tak bude krýt záda na postu univerzála svému kamarádovi Patriku Indrovi. „Pár kluků Karlovarska už znám. Nejvíce právě Patrika Indru. S Patrikem jsme spolu odehráli již několik sezón v dresu Velkého Meziříčí, a tak mám velkou radost, že si s ním zas budu moct užívat nová vítězství,“ prozradil juniorský vicemistr ČR.

Do Varů tak přestoupil před startem klíčové fáze, kdy Karlovarsko čeká nabitý program, ve kterém je zahrnuta základní část extraligy, následné play-off, Český pohár a také prestižní Liga mistrů.

„Nad Ligou mistrů jsem popravdě ani nepřemýšlel. Zní lákavě, ale pro mě je nejdůležitější se zvednout z ne tak povedené sezóny v Brně a pomoct novému týmu ke splnění jejich, vlastně našich cílů,“ upozorňoval Římal.

Sám se na náročný program, který Karlovarsko před sebou má, těší. „Bude toho hodně, ale chci se s tím porvat a co nejdřív se dostat na vlnu takhle rozjetého týmu. Bude to tlak, ale těším se na něj. Pokusím se co nejvíce a jak nejlépe dovedu pomoct Karlovarsku k titulu,“ dodává závěrem volejbalové účko.