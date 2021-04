„Naskočil jsem tam s tím, že jdu kluky vyhecovat a dát jim novou sílu do zápasu, a tahle pomoc se nám s Martinem Kočkou povedla,“ naráží Daniel Římal na velmi povedený tah karlovarského trenéra Jiřího Nováka, který společně s ním poslal na palubovku Martina Kočku, a Karlovarsko dokázalo posléze srovnat na 1:1 na sety.

I přesto nakonec odjelo Karlovarsko z jihu Čech s nepořízenou, když prohrálo 1:3 na sety, a finálová série hraná na tři vítězná utkání se tak srovnala na 2:2 na zápasy. Rozhodující duel tak bude dnes na programu v Karlových Varech.

„Určitě domácí prostředí bude malou výhodou, i když Jihostroj už je na halu docela zvyklý, tak nás to v domácím prostředí bude hnát a budeme chtít naposledy v této sezoně naši pevnost ubránit o to víc,“ poukazuje Římal.

O něco lépe na tom však budou před pátou finálovou bitvou Jihočeši, kterým dodaly dvě výhry v řadě potřebné sebevědomí.

„Nemyslím si, že by Budějovice měly psychickou výhodu,“ přemítá před rozhodujícím duelem Římal.

„Poslední zápas se jede odznova, všechny ty zápasy předtím můžeme lehce zapomenout, protože teď je to zápas o všechno,“ naráží Římal na motivaci pro oba týmy.

Volejbalový fanoušek se tak může těšit na závěr extraligové sezony opravdu na zajímavou a především kvalitní bitvu, na jejímž konci vzejde nový mistr UNIQA extraligy.

„Oba týmy jsou na tom stejně a my do toho půjdeme se vší bojovností a silou, co máme. Budeme hrát jako jeden muž,“ slibuje závěrem karlovarské ´účko´.