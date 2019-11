„Letošní sezona neproběhla úplně dle představ. Po prvním závodě v Itálii na Gardě jsem si po návratu domů natrhl při tréninku vaz v chodidle. Trénovat jsem mohl jen omezeně. Doba, po kterou jsem toto musel vydržet, byla osm týdnů,“ vracel se zpátky v čase karlovarský rodák Karel Dušek.

„Utekla mi tak převážná část sezony,“ zklamaně připojil. Karlovarský bojovník se však nevzdal a s vidinou startu na Havaji dal do přípravy vše, i když to nebylo zrovna jednoduché.

„Tréninkové a hlavně závodní manko bylo opravdu znát. Po posledním závodu na konci září, který taky úplně nevyšel, jsem si vůbec říkal, jestli má cenu na Havaj jet. Nakonec jsme si doma řekli, že to zkusím, co kdybych se už na Havaj nepodíval,“ narážel Dušek na černé myšlenky, které se mu honily hlavou.

Na přípravu mu ale nezbývalo moc času, přesně dva měsíce. „Musel jsem do toho dát maximum. V průběhu těchto dvou měsíců jsem absolvoval několik netriatlonových závodů, které jsme s trenérem brali jako kvalitní trénink a porovnání s loňskou výkonností,“ přiblížil náplň dvouměsíčního drilu Dušek.

Poté už se přiblížil zlatý hřeb sezony v podobě startu na Havaji, kam každoročně zamíří nejlepší xterráci z celého světa, a ani letos tomu nebylo jinak.

„Když jsem odjížděl na Havaj, mohli jsme si říct, že jsme udělali hodně kvalitní práce a výkonnost tam je,“ culil se Dušek. Na Havaji už proběhlo vše podle osvědčeného plánu z loňska, který měl Dušek se svým trenérem naordinovaný.

„S trenérem jsme se domluvili, že nebude nic měnit. Týden před závodem jsem si dal na trati ještě kvalitní trénink na otestování, co se mnou udělají zdejší podmínky. Pocit jsem z tréninku měl velmi dobrý a nějak jsem tušil, že by to mohlo vyjít, ale nahlas jsem to neříkal (smích),“ nastínil své pocity před závodem Dušek.

Pak už nastal den s velkým D. Triatlonisté zamířili do prvního depa v ranních hodinách, jelikož start závodu byl naplánován na osmou hodinu. „Při ukládání věcí do depa začalo celkem vydatně pršet, což velmi znervóznilo i ty úplně největší adepty na vítězství,“ všiml si Dušek.

Nakonec se přece jen rozmarné počasí umoudřilo a šlo se na start. V kategorii elite se představilo čtyřicet mužů a pětatřicet žen. Jako první bylo na programu plavání, které měřilo 1,5 km.

„V plavecké části jsem se cítil celkem dobře a držel jsem se kolem desátého místa. Letos nebyly zdaleka tak velké vlny jako loni, takže plavecká část byla o to snadnější. Po plavání jsem vylézal na desátém místě, což jsem před startem moc nečekal,“ pochvaloval si Dušek. Posléze následovalo 31 kilometrů na kole, když trať vedla po dolních svazích pohoří západní Maui.

„Trať kola byla letos změněná. Jely se dva okruhy. Po výjezdu z depa jsem měl na dohled cca sto metrů před sebou budoucí vítěznou trojici ještě s dalšími závodníky. Nemělo ale smysl za každou cenu tyto borce dotahovat, věděl jsem, že jsou přece jenom o třídu výše,“ vysvětloval karlovarský triatlonista.

„Každopádně mi to dodalo další energii a postupně jsem závodníky, kteří nestačili tempu čela, přejížděl. Během závodu jsem dojel Floru Duffy, která závodila opravdu neskutečně. V těchto chvílích jsem si vzpomněl, jak mi Honza Kubíček před odletem říkal, hlavně ať tě ta Duffy neporazí.“

Poté přišel na pořad závěrečný běh dlouhý 10,5 km, který závodníci absolvovali po lesních cestách či plážovým pískem. „Na běh jsem si po loňsku věřil. Od začátku jsem se soustředil na kvalitní dýchání a doplňování energie. První půlka trati je téměř jen nahoru, věděl jsem, že pokud chci něco naběhnout na soupeře, musí do kopců tlačit, co to jde. Z tempa jsem nepolevil, jak říká trenér, jdeme až do cíle a věděl jsem, že za mnou je ještě plno kvalitní borců, kteří mě mohou ještě seběhnout,“ vracel se k závěrečné distanci Dušek.

„Po doběhu do cíle jsem slyšel, že jsem dokončil na sedmém místě. Byl to neskutečný pocit. Po sezoně, která z mého pohledu nestála za nic, se ten hlavní závod povedl, a to tak, že hodně,“ culil se spokojeně Dušek, který tak vylepšil český rekord, který držel s 9. místem Jan Kubíček.

„Chtěl bych poděkovat svému trenérovi, panu Víchovi, za veškerou práci, kterou se mnou odvedl, jak fyzický trénink, tak i rady ohledně mentální přípravy a výživy i podpory, když jsem si myslel, že to fakt nemá už letos smysl.“