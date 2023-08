Křest ohněm zažil kompletní trenérský triumvirát volejbalového Karlovarska před startem nové volejbalové sezony. Liam Sketcher, čtyřicetiletý Australan, hlavní trenér Varů, nově spolupracuje s asistenty Jakubem Salonem a Janem Šídlem. „Od začátku je vidět, že jsme si navzájem sedli, a myslím, že se postupem času můžeme jeden od druhého dobře učit,“ prozradil Sketcher.

Liam Sketcher, trenér VK ČEZ Karlovarsko. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko

Pane trenére, jaké máte pocity po prvních dnech u týmu Karlovarska?

Byl to skvělý první týden, kluci vstoupili do přípravy s velkým nadšením. A pro mě samotného je fajn, že konečně můžu v týmu přiřazovat jména ke konkrétním tvářím.

Takže to vypadá, že všechno probíhá přesně podle plánu?

Prakticky ano, ale víte co, na plánech je úžasné to, že jsou flexibilní a dají se měnit.

Karlovarsko zahájilo přípravu jako obvykle s dětmi v rámci volejbalového příměstského tábora. Co říkáte této myšlence propojení A-tým s těmi nejmenšími?

Je důležité si uvědomit, že jsme v Karlových Varech součástí celé sportovní komunity. Taková myšlenka se mi moc zamlouvá, protože tady spojuje volejbalisty, vnímám to jako jedinečnou a důležitou možnost pro všechny zapojit se do dění v našem klubu.

Máte v Karlových Varech zázemí, jaké potřebujete?

Ano, veškeré vybavení je tu na výborné úrovni, přesně pro nás, abychom mohli každý den kvalitně pracovat.

V české extralize jste nováčkem, i oba vaši asistenti se s klubem Karlovarska teprve seznamují s klubem. Jaká je vaše spolupráce?

S mými asistenty je to ideální mix zkušenosti a nadšení. Od začátku je vidět, že jsme si navzájem sedli, a myslím, že se postupem času můžeme jeden od druhého dobře učit.

V přípravě budete ještě dlouho postrádat několik reprezentantů, kteří se připravují na mistrovství Evropy. Je to v tréninkovém procesu problém?

To je prostě realita související s mezinárodním volejbalovým kalendářem. Bylo by samozřejmě hezké mít tu už teď kompletní sestavu, ale na druhou stranu to bereme tak, že pracujeme s hráči, kteří jsou natolik kvalitní, že jsou žádaní svými národními týmy pro na vrcholné soutěže.