Karlovy Vary – Potřetí se v současném ročníku ŽBL představily hráčky DSK Basketball Nymburk KV v Karlových Varech a potřetí z toho bylo vítězství. Slovanku Mladou Boleslav „Lvice“ porazily 82:54. „Vyhráli jsme zaslouženě, byli jsme lepším týmem,“ mohl být spokojen trenér domácích Daniel Kurucz.

Jeho svěřenkyně šly od začátku do vedení. Slovanka se držela na dostřel do stavu 5:4, potom ale přišlo odskočení na 11:4 a trenérka Mladé Boleslavi Kateřina Jurková si musela vzít poprvé oddechový čas. Poté hosté začali zase bodovat, ale domácí i bez Romany Stehlíkové a Chloe Wells dominovaly a první čtvrtinu vyhrály 20:12. „Romana Stehlíková má natržený sval a ještě dlouho nebude. Chloe tady dneska jenom strašila, ale hrát také nemohla, u ní to vidíme tak ještě na čtrnáct dní,“ přiblížil kouč Nymburka.