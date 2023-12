Volejbalisté Karlovarska tvrdě narazili. Na palubovce Odoleny Vody v 10. kole extraligy mužů prohráli 3:0 na sety. Odolka vsadila ve své hale na tvrdý servis, což se ji vyplatilo, když Západočeši na něj nenašli účinnou protizbraň. Tím zastavila vítězné tažení výběru z lázní, které trvalo šest utkání v řadě.

Volejbalisté Karlovarska neuspěli na palubovce Odoleny Vody, kde prohráli 0:3 na sety. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko/Aleš Bedlík

„Zasloužená výhra Odolky, byla jednoznačně lepší ve všech činnostech,“ uznával po utkání karlovarský kapitán Daniel Pfeffer. Už první set ukázal, kdo bude tvrdit volejbalovou muziku, když se Odolena Voda dostala bez problémů brzy do vedení 6:1. Karlovarsko posléze dokázalo stáhnout manko na rozdíl dvou bodů, když se na servisu zaskvěl esem Keemink, který přiblížil svůj tým domácím na 8:10. Jenže domácí si brzy vzali pětibodový náskok zpět 18:13 to zaznamenal přímý bod na podání Chevalier. Trápení Varů pokračovalo i v koncovce setu, který zakončil úspěšným bodovým útokem Hladík.

I ve druhé sadě řádili na své palubovce hráči Aera, kteří nepustili výběr z lázní do hry a postupně si vytvořili sedmibodový náskok 12:5. Kouč Varů následně poslal na palubovku krátké sledu Oliviera a Lamance a vyplatilo se. Karlovarsko vstalo na chvilku z mrtvých a dokázalo srovnat na 21:21. V koncovce setu však Vary svými chybami napomohly domácím k výhře 25:22.

„Začali jsme laxně, Domácí nás tlačili servisem, když už jsme si přihráli, tak nesložili, neubránili jsme nic,“ těžko hledal slova šéf karlovarské kabiny. To třetí sada přinesla vyrovnanou partii. Karlovarsko šlo za stavu 14:11 do tříbodového trháku, který ale neudrželo. Následně si vytvořili v závěru setu domácí tříbodový náskok, když vedli 21:18, ale hráči z lázní dokázali manko smazat, čímž postupně srovnali na 22:22. V dramatické koncovce pak uspěla Odolena Voda, která proměnila až čtvrtý mečbol, čímž uzavřela set na skóre 28:26.

„Domácí smečaři Svoboda a Chevalier předvedli výborný výkon. My jsme na to vůbec nereagovali a vlastně jsme tu byli jen jako komparz,“ hodně těžko kousalo prohru karlovarské libero. Karlovarsko čeká v sobotu 9. prosince další náročná šichta, když bude hostit v dalším kole extraligy v hale míčových sportů od 18.00 hodin lídra tabulky, když do lázní zamíří výběr pražských Lvů.