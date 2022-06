Teď se chystá na dosavadní vrchol svojí kariéry, na mistrovství světa hráček do 20 let ve Slovinsku by měla patřit k oporám výběru trenéra Dušana Poloze.

„Sice už jsem byla na juniorském mistrovství Evropy, taky ve Slovinsku, ale tohle je víc,“ hlásila Kristýna Königová z Lázní Kynžvartu, kde válí za místního interligového nováčka. Teď ale oblékne dres národního týmu juniorek, v němž patří také ke stálicím.

Do Slovinska se české házenkářky vydaly autobusem včera časně ráno a dnes od 13.30 je čeká ve Velenje úvodní zápas s Litvou, která ve skupině E nahradila původně vylosovanou Paraguay. „V dějišti šampionátu si jednou zatrénujeme a vlétneme na ně,“ usmála se talentovaná křídelnice. Dalšími soupeři budou Angola a favorizované Rumunsko.

Jaká je nálada v týmu pár hodin před začátkem šampionátu?

Bojovná, parta je tady skvělá. Brzy nás čeká první zápas, který bude hodně důležitý. Mistrovství světa už nám jednou kvůli covidu uteklo, ale teď jsme tam a o to víc se těšíme. Už postup je pro nás velký úspěch, ale věříme, že tím to nekončí.

Asi se shodneme, že prvotním cílem musí být postup ze skupiny…

Jo, přesně tak. Naším cílem je minimálně se o první místo poprat s Rumunkami.

Co říct k dalším soupeřkám? Už ve středu začínáte s Litvou, máte s nimi nějakou zkušenost?

Ještě nikdy jsme s nimi nehrály, ale koukaly jsme na videa z jejich zápasů. Sledovaly jsme, jak hrajou. Nesmíme nikoho podcenit, mají trochu jiný styl, musíme se na ně pořádně připravit.

V čem jsou specifické?

Nehrají tolik systémově jako my, spíš se prosazují při hře jedna na jednu. To si musíme pohlídat, nebude to nic jednoduchého.

Dalším účastníkem skupiny je Angola. Přiznám se, že pro mě exotický soupeř…

Pro nás je to velká neznámá. Přípravu na Angolu budeme řešit až po zápase s Litvou. Zatím nevíme, co máme čekat. Asi velké holky, a možná rychlé. (úsměv)

Nejsilnějším soupeřem ve skupině bude zřejmě Rumunsko na závěr, nebo se pletu?

Jojo, na Rumunky máme na šampionátech celkem štěstí. Je to velmi těžký soupeř, silově velice dobře připravený. Ještě jsme s nimi nevyhrály. Ale i je chceme porazit, abychom šly případně do dalších bojů s dobrým umístěním.

Kristýna Königová v dresu juniorské reprezentace.Zdroj: chfV poslední přípravě před šampionátem jste si dvakrát poradily poměrně snadno s Rakouskem (33:22 a 33:21). Byla to dostačující prověrka?

Čekala jsem, že nás prověří víc. Ale určitě ty zápasy byly přínosem, sehrály jsme se.

Vy máte za sebou první celou sezonu v česko-slovenské interlize. Prověřila vás ta soutěž dostatečně i na zápasy juniorského šampionátu?

Jak se to vezme, soutěž je to kvalitní. Ale zejména Rumunky už působí i v tomhle věku v zahraničních ligách, to je potom úplně něco jiného. Jsou mnohem vyhranější, zkušenější.

Za jak důležitý považujete úvodní zápas s Litvou?

Já si myslím, že je hodně důležitý. Bylo by skvělé, kdybychom do turnaje vstoupily výhrou, nejlépe přesvědčivou. Takže se na ten zápas musíme maximálně koncentrovat a připravit, jak nejlépe to půjde.

Čekají vás tři utkání ve čtyřech dnech. To bude nápor i na fyzičku…

Máme za sebou dobrou kondiční přípravu, kterou jsme absolvovaly teď před šampionátem. Náročné to bude, ale měly bychom to zvládnout v pohodě.