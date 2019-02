Boží Dar – Milovníci bílé stopy se mají v únoru, přesněji o víkendu 16. a 17. února, na co těšit. Cílem třetí víkendové nabídky seriálu Stopa pro život 2019 jsou totiž Krušné hory, konkrétně okolí nejvýše položeného městečka ve střední Evropě Božího Daru. Ten se stane centrem dění populárního Karlova běhu, po osmačtyřicáté.

Karlův běh - ilustrační foto | Foto: Deník / Daniel Seifert

Na Krušnohorské magistrále se pod hlavičkou Stopy bude letos závodit podeváté, to znamená, že „Karel“ je součástí seriálu od jeho prvního ročníku.

V sobotu 16. února se poběží volnou technikou, v neděli 17. února pak přijde na řadu klasika. Za hlavní závod celého podniku je považován nedělní běh na nejdelší trati klasickou technikou.

Královská 45kilometrová trať závodu kopíruje Krušnohorskou lyžařskou magistrálu okolo Božídarského Špičáku.

Účastníky Karlova běhu jsou již několikátý rok také běžkaři ze zahraničí, kteří si to rozdají s plejádou bývalých i současných českých reprezentantů a předních běžců. Hybnou silou akce ale byli, jsou a budou amatéři a amatérky, kteří tvoří více než 95 procent startovního pole. Samostatnou a velmi silnou kategorii tvoří místní i přespolní děti nejrůznějšího věku, které si ve svých výkonech nezadají s dospěláky.

Závod má stejně jako další čtyři součásti seriálu podporu nejen města, kraje a místních obyvatel, ale také České unie sportu, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, je součástí Ligy dálkových běhů a opět se může pyšnit partnerstvím s evropskou zimní sérií dálkových běhů Euroloppet. Novým titulárním partnerem závodu se letos stala společnost Cardion, která se navíc na všech akcích Stopy 2019 ujala coby partner vyhřívaného depa v zázemí s příjemnými převlékárnami a úschovnou oblečení a zavazadel. O perfektní organizaci se již několikátý rok stará dobře sehraný tým pořadatelů z LK Slovan Karlovy Vary.

Závodníci mohou v zázemí využít jídelnu s vynikajícím cateringem, mazárny, test centrum Rossignol a půjčovnu lyžařského vybavení Stopy pro život. A všichni, kdo se na pořadatelství podílejí, si přejí jediné: Aby si účastníci Karlova běhu odvezli domů vzpomínky a zážitky v tom nejkladnějším slova smyslu.



CARDION 48. ročník Karlova běhu

Start/cíl: Boží Dar v Krušných horách.

Místo prezence: Obecní úřad Boží Dar.



Registrace: online do 13. února na webových stránkách stopaprozivot.cz a www.karluvbeh.cz,

Na místě: pátek 15. února od 16 do 20 hodin, sobota 16. února od 7.30 do 9.00.



Sobota 16. února

Dětské závody klasicky 0,5 a 1,5 km – start 10.00 a 10.15.

Dětský závod volně 6 km – start 10.30.

Závod na 12 km volně – start 11.00.

Závod na 22 km volně – start 11.15.



Neděle 17. února

Závod klasicky na 45 km – start 10.30.

Závod klasicky na 22 km – start 11.15.

Závod klasicky na 12 km – start 12.00.