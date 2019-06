„Hned v první kategorii nám zajistily v sestavách bez náčiní zlato Viktorie Křížová a bronz Laura Pachmanová, obě ročník 2013. Viki získala na těchto závodech medaili již loni a potvrdila tak své vysoké kvality. Stříbro brala v o rok starší kategorii Elizabeth Sattler, která stejně jako Laura závodí prvním rokem, obě jsou nadějemi do budoucna,“ chválila nejmenší závodnice jejich trenérka Kristina Bernatová.

„Další zlato pak v sestavách bez náčiní a se švihadlem vybojovala s přehledem Barbora Laslopová a neméně talentovaná Nelly Kozlová získala bronz,“ doplnila.

Dobré výkony podaly i další karlovarské závodnice, i když nebyly medailové. V kategorii nadějí mladších uteklo třetí místo Alise Samarevě, zrovna tak jako dorostence Anně Špičkové.

„Jejich čtvrtá místa jsou i tak v silné zahraniční konkurenci pro nás rozhodně skvělá,“ poukazoval s úsměvem manažer klubu a ředitel závodu Jiří Herian.

„Zrovna tak šance na medaile utekla dorostence Kristině Bernatové, která skončila pátá. Své medailové ambice nenaplnila ani kadetka starší Klára Orlová, která se musela spokojit až se sedmým místem. Svůj loňský bronz bohužel neobhájila Klára Tamchynová, která chybovala v obou sestavách. Mrzí nás, že se lépe neumístily ani Jolana Bendová, Laura Kopfstein či Darja Fedunova. Konkurence je opravdu veliká a gymnastky zaslouží v tomto případě pochvalu už jen za to, že do takto velkého závodu nastoupily s nadšením. Stejně jako u dalších našich nejmenovaných závodnic je už jen účast v takové soutěži zážitek,“ ohlédl se za dalším umístěním karlovarských moderních gymnastek.

Letos podruhé byly vypsány i kategorie společných skladeb.

„Diváci viděli celkem šest společných skladeb družstev z Izraele, Německa a Ruska. Právě Rusky předvedly nejlepší výkon se stuhami, i když diváci ocenili i ostatní družstva s míči či kombinací náčiní. Věříme, že o toto zpestření závodu bude ze strany účastníků zájem i další rok a uvidíme ještě více skladeb,“ přeje si Herian.

V exhibičním vystoupení pak sklidila velký potlesk od diváků i dalších gymnastek juniorská reprezentantka a trojnásobná mistryně České republiky Jevgenija Sehedi z pražského Motorletu.

„Sama pak odpoledne navíc závodila v kategorii juniorek a svým třetím místem zajistila svému klubu SK Motorlet Praha celkové vítězství v Carlsbad RG Cupu, které získává družstvo tří nejlepších gymnastek z různých závodních kategorií. Vítězství je o to cennější, že po šesti letech poprvé pohár zůstává v České republice. Předtím si jej čtyřikrát odvezly Ukrajinky a dvakrát putoval do Ruska,“ pochvaloval si Herian, který ocenění sám předával. „Mezinárodní závod měl špičkovou úroveň a organizaci. Prostředí KV Areny je neuvěřitelně nádherné. Zhlédla jsem závodnice od těch nejmenších až po ty nejstarší seniorky, vévodily společné skladby Ruska. Karlovarský klub a jeho závodnice umí pozdvihnout českou moderní gymnastiku a jsou pro mne velkým příslibem do budoucna. Je pro nás velkou ctí, že vítězný pohár putoval k nám do SK Motorlet Praha, máme obrovskou radost, nesmírně si tohoto velkého ocenění všichni vážíme. Jsem dojatá, jsem šťastná a mám obrovskou chuť do další práce. Děkujeme,“ složila gymnastickou poklonu překvapená a šťastná hlavní trenérka vítězného družstva Blanka Ksandrová, která působila v panelu rozhodčích.

Sedmý ročník mezinárodních závodů potvrdil, že moderní gymnastika a Karlovy Vary jsou skvělá kombinace, která láká závodnice z různých koutů světa.

„Jsme rádi, že láká i děvčata, která se tomuto sportu chtějí v Karlových Varech věnovat a která díky naší Sportovní akademii pro talentovanou mládež pak podávají skvělé výkony a získávají medaile,“ dodala na závěr Kristina Bernatová, která zažila v karlovarském TopGymu nejen cestu od malé gymnastky k velké trenérce, ale i velký rozvoj moderní gymnastiky v lázeňském městě.

Výsledky:

Celkový vítěz Carlsbad RG Cupu – SK Motorlet Praha (Karolína Mandíková, Kateřina Tůmová, Jevgenia Sehedi)

Nejmladší účastník závodů – Laura Bémová (ročník 2014) – TJ Sokol Jablonec nad Nisou Sportcentrum

Cena hlavní rozhodčí Jitky Šťovíčkové – Emili Berková – SK MG Mantila Brno

Cena ředitele závodu Jiří Heriana – Anna Špičková – TopGym Karlovy Vary, Czech Republic,