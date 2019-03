Třetí duel totiž přinesl všechno, co play-off slibuje, dramatickou zápletku, nespočet soubojů na hranici fair play, nepřesné výroky rozhodčích, emoce, góly, na jedné straně smutek, na druhé pak záplavu postupové euforie.

„Cloumají se mnou neskutečné emoce,“ přiznával s úsměvem karlovarský trenér Petr Pánek po dramatickém utkání, ve kterém jeho tým dosáhl na historický postup.

Hurricani vyrazili do Kladna s vedením 2:0 na zápasy, k postupu do semifinále tedy potřebovali vyhrát třetí čtvrtfinálový duel. „Neskutečná podpora našich fanoušků, kteří za námi přijeli autobusem a vytvořili nám doslova domácí prostředí,“ narážel Pánek na povolený doping, který karlovarský výběr využil na sto procent. Již první dvacetiminutovka přinesla hodně vzruchu.

Postarali se o to zejména oba rozhodčí, kteří nepřesnými verdikty ´dodali´ utkání ještě větší řež. Odnesl to zraněním varský útočník Jaroslav Jaroš, kterého řádně přibrousil u mantinelu domácí Richtr. Do vedení šli Kanonýři po přesném zásahu Jana Louvara, který potrestal v přesilové hře vyloučení Svatka.

Z vedení se však radovali Kladeňáci pouhé dvě minuty, kdy přesně zamířil kanonýr Michal Klápa. Podruhé navrátil vedení Kladnu přesnou ranou Tomáš Nushart. Poté přišlo na pořad zranění nejlepšího střelce hurricanů Michala Klápy.

Třetí branku domácích měl na svědomí Miloš Tyl, přesto Vary v první třetině podruhé gólově udeřily, když na rozdíl jedné branky snížil Ondřej Vavro.

Do druhé třetiny tedy vstoupili hurricani již bez dvou svých klíčových hráčů. Kladno bylo na koni, když navíc po trefách Vojtěcha Teslíka a Davida Sachra navýšilo své vedení na rozdíl tří branek. Druhou dvacetiminutovku však opět uzavřeli hosté z lázní, za které se střelecky prosadil v přesilové hře Daniel Nicklas. „De facto od konce první třetiny jsme hráli na dvě lajny a dohrávali v křečích,“ poukazoval Pánek.

Dalo by se říci, to nejlepší nakonec. Sice v oslabení, ale za velké podpory karlovarských fanoušků neztráceli hurricani naději. Vyplatilo se. Tým z města minerálních pramenů dal do závěru zápasu florbalové srdce a díky trefám Petra Stejskala a Štefana Nagye dovedl duel do prodloužení. Navíc v brance Karlových Varů doslova čaroval brankář Daniel Váradi, který držel svými skvělými zákroky postupové akcie i před rozhodujícím prodloužením hodně vysoko. „Povedl se nám malý zázrak v podobě vstání z mrtvých i vzhledem k velkému počtu zranění, která nás během zápasu potkala,“ narážel Pánek na zranění klíčových hráčů.

V následném prodloužení se Varáci ještě více semkli a v 65. minutě vsítil rozhodující trefu Matěj Svatek, který roztočil na kladenské palubovce nefalšované postupové oslavy.

„Vítězný gól byl i dílem neskutečné podpory našich fanoušků, kteří za námi přijeli autobusem a vytvořili nám zde domácí prostředí. Obrovské díky všem aktérům této série, píšeme dějiny karlovarského florbalu,“ dodal k senzačnímu postupu, který se zlatým písmem zapsal do historie karlovarského florbalu, Pánek.

V semifinálové sérii narazí hurricani na Black Angels. První duel se odehraje v sobotu 16. března od 18 hodin v Čakovicích, druhý pak bude na pořadu o den později, tedy v neděli, ve stejný čas.

Kanonýři Kladno – FB Hurrican Karlovy Vary 5:6 po prodloužení (3:2, 2:1, 0:2 – 0:1).

Branky: 5. Jan Louvar, 8. Tomáš Nushart, 13. Miloš Tyl, 31. Vojtěch Teslík, 32. David Sachr – 7. Michal Klápa, 18. Ondřej Vavro, 40. Daniel Nicklas, 48. Petr Stejskal, 51. Štefan Nagy, 65. Matěj Svatek. Rozhodčí: Müller, Novosad. Vyloučení: 5:5 (navíc Bednář 5 minut). Využití: 1:2. Diváci: 207. Konečný stav série: 0:3.