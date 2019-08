Divákům nabídla ve slunečném letním počasí hned dva jedničkové vrcholy. Hlavním bodem pátého karlovarského mítinku byla jubilejní 90. Cena města Karlovy Vary – Memoriál Josefa Dolejšího.

Navzdory malému počtu startujících byl mílový test I. kategorie přehlídkou výrazných tuzemských středotraťařů.

Po roce se do Varů na start dostihu, který své počátky píše od roku 1899, vracel vítěz loňské Tattersalls Mile Father Frost, aby poměřil síly s jedničkovým premiantem z Bratislavy Portorikosem.

Od startu udával tempo Cawok a v cíli podlehl pouze jmenované dvojici soupeřů.

Po velkém boji s Father Frostem zvítězil Portorikos trenéra Grega Wroblewského.

Polský trenér působící v Čechách se radoval i v druhém vrcholu dne, kterým byla 11. Velká cena BBAG.

Ve dvoukilometrovém dostihu I. kategorie, který je přístupný koním zakoupeným prostřednictvím jmenované dražební společnosti, patřil ve skromném pětičlenném poli k největším favoritům Amazing Gangster.

Jediný tříletek na startu dal mat starším a pohodlně dovezl žokeje Martina Laubeho k desátému prvenství na karlovarské dráze.

Pět českých a šest zahraničních amazonek se představilo v mezinárodním utkání amatérských jezdkyň v rámci mistrovství světa Fegentri.

Mílový dostih byl věnován vítězi Velké pardubické z roku 1979 a zkušenému trenérovi Ing. Jiřímu Chaloupkovi. Z rukou jeho bratra Václava a manželky čestné ceny vítězům přebírala Britka Carol Bartley.

Výsledkový servis:

Cena Nadace města Karlovy Vary (IV. kategorie, 2.400 m): Ema Ral (ž. K. Hlubučková) – Reine D´Argent (D. Vyhnálek) – Eowyn (žk. Z. Míčová).

Cena Holoubek Koncern (III. kategorie, 1.600 m): Fulmine Luna (ž. A. Florian) – Fable (ž. J. Verner) – Penseur (ž. P. Foret).

Memoriál Ing. Jiřího Chaloupky – dostih Fegnetri – amatérky (IV. kategorie, 1.600 m): Azteka (C. Bartley GB) – Naes (T. Grbavčicová) – Dodybud (P. Bardon FR).

Cena společnosti BBAG (III. kategorie, 2.000 m): Uran (ž. J. Pavlíček) – Forever Dry (ž. M. Laube) – Top Gun (ž. A. Florian).

11. Velká cena BBAG (I. kategorie, 1.600 m): Amazing Gangster (ž. M. Laube) – Hello Hobby (ž. P. Foret) – Never Now (ž. K. Hlubučková).

90. Cena města Karlovy Vary – Memoriál Josefa Dolejšího (I. kategorie, 2.000 m): Portorikos (ž. M. Laube) – Father Frost (ž. J. Šafář) – Cawok (ž. J. Verner).

Pohár Josefa Váni – Karlovarská Korunní 2019 (steeplechase III. kategorie, 3.500m): Cheminée (ž. J. Faltejsek) – Merella (D. Bořánková) – Sottovento (ž. J. Myška). (koz)