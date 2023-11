„Jelikož jsem přezdívaný jako Black Panther tak mou silnou zbraní je odvahou,“ prozradil na svém instagramovém účtu před startem nového ročníku Světového poháru ve finské Ruce Michal Novák česká jednička mužské reprezentace v běhu na lyžích. A v zemi tisíce jezer novohamerský černý panter potvrdil své kvality.

Michal Novák si dojel v Ruce pro životní maximum, když v závodě na 20 km volně s hromadným startem bral skvělé druhé místo. | Foto: Czech Ski & Snowboard

Po sprintech, ve kterých Novák skončil před branami semifinále na sedmnáctém místě v následující klasické desítce, bral třináctou příčku, když skončil kousek za elitní desítkou.

„Jsem spokojený, ale trochu mě mrzí, že ke konci mi to trochu uteklo. Šest vteřin a byl bych kolem sedmičky. Ale dal jsem do toho všechno,“ litoval v cíli ztracených vteřin Novák.

To však nevěděl, že v závěrečném závodě na dvacet kilometrů volně s hromadným startem se postará o velkou senzaci. Od startu se držel Novák v přední skupince, ve které sbíral i bonusové body za vrchařské prémie.

Novák skončil na úvod Světového poháru v Ruce ve sprintu za branami semifinále

Následně Novák udržel tempo, i když Norové, kteří tahali závod v závěru, přidali řádně na obrátkách. V závěrečném stoupání před cílovou rovinkou pak český panter udeřil, když se pustil do drtivého finiše, na který dokázal reagovat pouze Nor Jensen.

Novák, který zamířil do cílové rovinky z prvního místa, ale nakonec na soupeře v norské kombinéze v dramatickém finiši nestačil i přesto si připsal na účet životní úspěch. Tím si tak řádně vylepšil své maximum, kterým byla 4. příčka ve sprintu klasickou technikou na šampionátu v Planici.

„Je to velké zadostiučinění a samozřejmě to je obrovský úspěch, byť v cílové rovince jsem udělal poměrně velkou chybu. Musím se z toho ponaučit do příště, snad už to vyjde," řekl zklamaně v cíli Novák. „Měl jsem to vyhrát, ale na stadionu jsem ve finiši nechal Jensena, aby mě přeskočil, a to mě mrzí. Nicméně pro české lyžování je to určitě velký úspěch, pozdvižení a ukázka toho, že když se tým spojí dohromady a jsme trpěliví, že to jde a půjde to i v budoucnu," doplnil závěrem k úspěšnému vystoupení ve Finsku Novák.

Ruka, 20 km volně s hromadným startem: 1. Jenssen (Nor.) 48:08,9, 2. Novák -0,7, 3. Amundsen (Nor.) -2,1, 4. Vermeulen (Rak.) -3,6, 5. Krüger -3,6, 6. Golberg (oba Nor.) -3,8, …65. Fellner -3:43,2. Průběžné pořadí SP (po 3 z 34 závodů): 1. Amundsen 229, 2. Golberg 215, 3. Novák 209 (Česko), 4. Valnes 202, 5. Klaebo 202, 6. Nyenget (všichni Norsko) 183.