Páteční extraligový duel spojí váš tým s mikulášskou party. Bude těžké se v takové atmosféře naplno koncentrovat na zápas?

Určitě to nebude odvádět naši pozornost. Soustředění budeme na sto procent, protože Ostravě z loňské sezony máme co vracet, takže o koncentraci, myslím, nebudeme mít nouzi.

Po prvním utkání sezony jste strávili s fanoušky na hrací ploše více než dvě hodiny, čekáte v pátek podobně dlouhý večer?

Je pravda, že po tom utkání jsme asi strávili s fanoušky víc času, než jsme my i fanoušci očekávali. Musím říct, že to bylo strašně příjemný. Bylo to v Čechách něco nového, i trošku unikátního, není tolik vidět, že by někdo takhle chtěl trávit čas s fanoušky. Je ale velmi důležité být s nimi v kontaktu. Ten čas odpovídal atmosféře, nikomu se nechtělo moc domů.

V hlavní roli budou tentokrát děti. Na co se mohou těšit?

Ano, tenhle zápas bude hlavně o dětech, tradičně pro ně budou připraveny skákací hrady, dále zmrzlina, samozřejmě čert s andělem a s Mikulášem, který jim bude rozdávat nějaké drobnosti. A taky přijde paní, která bude malovat na obličej.

Vaše dvouletá dcera se akce zúčastní?

Doufám, že se dcera akce zúčastní, i když od prvního zápasu bohužel máme trošičku problém, protože se tam nečekaně zhaslo a ona se bála tmy. A teď vždycky když jdeme na zápas, řekne tma a bojí se, takže několik zápasů dokonce i vynechala. Navíc se bojí karlovarského maskota. Budeme se snažit ji na zápas vzít, ale pokud se bude bát, manželka s ní odejde a sejdeme se až doma. Čerta a Mikuláše se jí snažíme vysvětlovat, ale zatím se nám to nedaří.

Vy sám jste se jako kluk čertů bál?

No, dcera je v tomhle asi strašpytel po mně, protože já jsem se čertů bál strašně, opravdu extrémně. Můj táta mě a moje dvě starší sestry vždycky vzal v Příbrami do města, tam jsme v noci chodili, a když nějací čerti vyšli z baráku, já jsem se schovával za tátu.

Jen čtyři dny po zápase vás čeká utkání Challenge Cupu proti Minsku. Berete tuto společenskou událost i jako součást naladění týmu před evropským pohárem?

Nebral bych to úplně jako naladění na evropský pohár. Je to akce, která je příjemná pro nás i pro fanoušky, ale určitě by nás to nemělo nějakým způsobem naladit. Motivovat se budeme až po skončení akce v dalších dnech. Rozhodně je to ale zpestření, které vítám, kéž by bylo víc peněz a mohlo se to dělat častěji, protože je to skvělý projekt. (tk)