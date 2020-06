RunCzech spustil výzvu Česko běží dál v úterý 9. června. Od té doby už se na pětikilometrových trasách naběhalo 2 970 kilometrů.

Nejvíce se běhá v metropoli, v Českých Budějovicích, v Liberci a v Karlových Varech. Tedy ve městech, kde Run-Czech pořádá své tradiční závody. V Karlových Varech máme na trase Meandr Ohře naběháno 120 kilometrů. Trasa začíná kolečkem okolo Meandru. Dále pokračuje přes most, který posléze podběhneme a vydáme se podél řeky Ohře směrem k Chebskému mostu. Ten přeběhneme a zpátky se dáme po druhé straně řeky. Konečně navážeme na cestu, po které jsme už jednou běželi. Po ní doběhneme do cíle. Běhat můžete sami nebo se skupinou, která zde v čele s koučem Mílou pravidelně vybíhá. Do výzvy se stále můžete zdarma registrovat na www.runczech.com.