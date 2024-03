Volejbalový svátek je nachystán o víkendu v Karlových Varech. Hala míčových sportů bude hostit finálové kolo Českého poháru dívek kategorie U16.

VK Karlovy Vary - dívky U16. | Video: Daniel Seifert

Český pohár tradičně odstartoval kvalifikací, do které se zapojilo pětaosmdesát družstev ze všech koutů republiky. Poté byla družstva rozdělena do jednotlivých skupin, ve kterých postupně odehrála čtyři kola, a to páté, které je finálové, bude na programu v Karlových Varech, a to v sobotu 16. března a neděli 17. března.

Mladší žákyně VK Karlovy Vary si užily úžasnou sezonu, na MČR skončily šesté

Do lázeňského města se tak sjede osm nejlepších výběrů a chybět mezi nimi nebude ani VK Karlovy Vary, který se dělí před posledním kolem společně s Libercem o druhé a třetí místo. Karlovarský výběr čeká první v sobotu 16. března v 9.00 hodin druhý pak ve 10.30 třetí ve 13.00 hodin a čtvrtý ve 14.30 hodin.

V neděli pak naskočí do finálového kola VK Karlovy Vary v 9.00 poté odehraje druhý zápas v 10.30 a tečku za Českým pohárem udělá ve 12.00 hodin. Posléze přijde v míčovce na pořad slavnostní vyhlášení, které bude na programu od 13.30 hodin.

OBRAZEM: Volejbalové naděje VK Karlovy Vary braly na MČR skvělé páté místo