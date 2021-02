„Uplynulý týden byl velmi odlišný od našeho obvyklého, takže jsem byl rád, že jsme si udrželi výkonnost a soustředění,“ vysvětloval s úsměvem karlovarský blokař Marc Wilson.

A není divu. Karlovarsko po úspěšném vystoupení v Lize mistrů, ve které pošilhávalo po premiérové oficiální výhře, se muselo hned po svém návratu soustředit na nejdůležitější bitvu základní části, kdy hostilo v souboji o volejbalový trůn libereckou Duklu. Nakonec z toho byla výhra v podání Karlových Varů 3:1 na sety a také triumf v základní části, o pouhý jeden set před druhými v pořadí Českými Budějovicemi.

„V základní části jsme se umístili na prvním místě, ale stále zůstáváme při zemi, to důležité teprve přijde, i když na druhou stranu je velmi uspokojivé cítit malé vítězství,“ přiznává devětadvacetiletý Kanaďan.

Karlovarský tým řádně posílilo vystoupení v Lize mistrů, kde absolvoval dva turnaje a na každém odehrál tři náročná utkání ve třech dnech. „Jedna z věcí, kterou nám Liga mistrů ukázala, bylo to, že jsme se svým týmem schopní odehrát se stejnou intenzitou tři zápasy za sebou,“ narážel Wilson na náročný harmonogram Ligy mistrů, který museli absolvovat.

Po malé přestávce se navrátí Karlovarsko zpět na palubovku, na tu dobře známou, kde ještě neztratilo ani bod. Ano, přesně tak. Představí se v domácím prostředí v hale míčových sportů, kde budou Karlovy Vary premiérově hostit Final 8 Českého poháru.

„Vzhledem k tomu, že Český pohár je obdobným formátem turnaje jako Liga mistrů, tak si myslím, že by to mohla být naše výhoda, kdybychom se dostali do finále,“ přemítal nad výhodou, která by mohla hrát ve prospěch Karlových Varů, Wilson.

Jenže Karlovarsko nebude jediným týmem, který pomýšlí na triumf v Českém poháru, když útok na trofeje vyhlásili již s předstihem pražští Lvi, po vítězné trofeji pak bude pošilhávat i liberecká Dukla či obhájce loňského vítězství České Budějovice. „V každém zápase či soutěži se snažím nemyslet na to, kdo je náš soupeř a co v minulosti dokázal,“ připomněl hráč Karlovarska.

„Základní část jsme vyhráli o jeden set, takže to vypovídá o tom, že každý zápas bude náročný a vyrovnaný,“ narážel Wilson na kvality soupeřů, kteří se Českého poháru v Karlových Varech zúčastní.

„Proto si myslím, že tým, který zvládne nejlépe kritické okamžiky prostřednictvím klidu a soustředění, si prvenství v poháru zaslouží, a na tyto momenty se budeme připravovat,“ dodal závěrem Marc Wilson.

Karlovarsko čeká první pohárový zápas v sobotu 20. února, kdy se mu postaví od 16 hodin Lvi Praha. Vítěz tohoto duelu pak postoupí do nedělního semifinále, ve kterém se střetne od 18.30 hodin s vítězem utkání Ústí nad Labem – Kladno.

Final 8 Českého poháru

Sobota 20. února, čtvrtfinále: České Budějovice – Beskydy (10.00, rozhodčí: Buchar, Dušek), Brno – Liberec (13.00, rozhodčí: Kovář, Velinov), Karlovarsko – Lvi Praha (16.00, rozhodčí: Grabovský, Buchar), Ústí nad Labem – Kladno (19.00, rozhodčí: Kvarda, Kovář).

Neděle 21. února, semifinále: První zápas (15.00, rozhodčí, Pecháček, Grabovský), druhý zápas (18.30, Rychlík, Kvarda).

Pondělí 22. února, finále: Finálový zápas (17.40, rozhodčí: Krtička, Činátl).