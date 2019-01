Korea - Cíl kvalifikovat se na paralympiádu, která bude na programu v roce 2014 v Soči sledge hokejisté České republiky splnili, když na mistrovství světa v Koreji obsadili čtvrtou příčku.

Sledgehokej. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

Po senzačních skupinových výhrách na mistrovství světa ve sledge hokeji v Koreji, kdy výběr české sledge hokejové reprezentace pokořil Norsko i Švédsko, přišly na pořad už jen samé porážky.Tu první Češi obdrželi ještě ve skupině od USA. I přesto postoupili sledge hokejisté Česka z druhého místa do semifinále. Tam na pořad přišla druhá prohra, a to s Kanadou, což znamenalo, že Češi zamířili do bojů o konečnou třetí příčku.Ani tam jim však nebylo přáno, když český výběr podlehl Rusům a v konečném bilancování na mistrovství skončil na konečné čtvrté příčce.

Mistry světa se po zásluze stala Kanada, která v zámořském finále udolala USA. Kanada, USA, Rusko, Česká republika a Norsko se svým umístěním přímo kvalifikovaly na Zimní paralympijské hry v Soči 2014. Zásluhu na tom mají i Karlovaráci, obránci Miroslav Hrbek a Jiří Berger a útočník Michal Geier, kteří se prezentovali výbornými výkony v dresu Česka. Nejlepším útočníkem turnaje byl vyhlášen kanadský kapitán Greg Westlake, obráncem Američan Taylor Chace a ocenění pro nejlepšího brankáře mistrovství si vychytal ruský gólman Mikhail Ivanov.

Výsledkový servis:

Skupina A: USA – Švédsko 7:0, Česko 3:0, Norsko 7:0; Česko – Norsko 3:1, Švédsko 1:0; Norsko – Švédsko 2:1.

Skupina B: Kanada – Jižní Korea 5:0, Rusko 4:3, Itálie 5:0; Rusko – Jižní Korea 2:1, Itálie 1:0, Itálie – Jižní Korea 2:1.

Semifinále: Česko – Kanada 0:5, Rusko – USA 1:2.

O třetí místo: Česko – Rusko 0:3, o první místo: Kanada – USA 1:0

Konečné pořadí: 1. Kanada, 2. USA, 3. Rusko, 4. Česká republika, 5. Norsko, 6. Itálie, 7. Jižní Korea, 8. Švédsko.