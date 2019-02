Karlovy Vary – Fotbalisté 1. FC Karlovy Vary si po domácím utkání s SK Zápy (0:1) stěžovali na výkon rozhodčích.

Trenér 1.FC Karlovy Vary, Pavel Medýnský | Foto: Deník

Je to možná trochu paradoxní, ale tři body získal v zápase horší celek. „Na to se teď už koukat nemůžeme. Já jsem hodně naštvaný proto, že gól jsme dostali z jasného ofsajdu. Pomezní rozhodčí mi na to po utkání řekne, že se podívá na video. To prostě nechápu. Byl to jasný ofsajd a asistent sudího udělal jasnou chybu, která ovlivnila utkání," řekl hodně rozčilený trenér domácích Pavel Medýnský. A další sporný moment přišel v 85. minutě, kdy se měla pískat penalta. „Jasná ruka ve vápně. I hráč soupeře to přiznává, ale hlavní rozhodčí to nepískne. Bohužel i takový je fotbal," přidal naštvaně.

Karlovy Vary dokázaly soupeře zatlačit a brankář SK Zápy Oldřich Pařízek měl plné ruce práce, aby udržel čisté konto. „Netvrdím, že to byly vyložené šance, ale možnosti jsme měli. Kluci chtěli dát gól, ale nepovedlo se. Z tohoto pohledu jsme měli utkání zvládnout mnohem lépe," pokračoval Medýnský.

Buldoci si zřejmě budou na výrok rozhodčích stěžovat. „Body už ale nezískáme. Ty jsou ztracené. Poradíme se s panem Havlem, jak celou situaci budeme řešit, a pak se rozhodneme. Stížnost na rozhodčí je klidně možná. Na druhou stranu si ale musíme přiznat, že tuto soutěž pískají a mávají stále stejní rozhodčí. Dostanou na pár utkání stopku, ale nic jiného se nezmění a vlak pojede dál," dodal Pavel Medýnský.

Marián Geňo viděl příčinu neúspěchu ještě v jedné situaci. „Nedokázali jsme vstřelit branku, a proto nemůžeme pomýšlet na tři body. K tomu se nedá ani nic dodat," doplnil trenéra.