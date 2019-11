Paráda. Úvodní zápas v rámci předkola Challenge Cupu má úspěšně za sebou VK ČEZ Karlovarsko, které prakticky nedalo v hale míčových sportů před 900 fanoušky soupeři z makedonského Vadaru Skopje setově „čuchnout“ a dosáhlo na výhru 3:0.

První pohárové utkání s Vardarem přetavilo Karlovarsko v jednoznačnou výhru 3:0. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko

„Do utkání nastoupíme s cílem vytvořit si co nejlepší pozici do odvety pro postup do dalšího kola,“ prohlásil před utkáním karlovarský trenér Jiří Novák.