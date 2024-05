Chci se zlepšovat a hrát o nejvyšší příčky, hlásí Špulák po návratu do Česka

Volejbalové Karlovarsko sahá při výběru posil i do řad české reprezentace. Kontrakt s předloňskými mistry podepsal blokař Petr Špulák, který se vrací do extraligy po ročním angažmá v německém Dürenu. „Slyšel jsem, že je ve Varech profesionální přístup po všech stránkách, a to je také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl jít právě do Karlovarska,“ prozradil vítěz Zlaté Evropské ligy.

Blokař Petr Špulák posílil VK ČEZ Karlovarsko. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko