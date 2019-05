První zastávkou byl turnaj v Karlových Varech. Prvního ročníku s názvem Pohár Karlovarského kraje se zúčastnilo v hale míčových sportů šest týmů, pět tradičních zástupců totiž doplnila reprezentace Karlovarského kraje U13.

Ve skupině akademici porazili po nervydrásajícím boji nejprve Karlovy Vary, poté deklasovali Toužim 11:3 a mohli se těšit na finálový souboj. Tam zkřížili cesty s neoblíbeným soupeřem ze Sokolova, kterého v ligové sezoně nedokázali porazit. „Byla to pro nás výzva,“ řekl Matěj Voborník, trenér Akademiku.

Utkání po 24 minutách hry nepoznalo vítěze, a tak se muselo rozhodnout v nájezdech. V těch se lépe dařilo Akademiku, když hned v první sérii se prosadil David Varvařovský. Výborný výkon podtrhl brankář Kryštof Kantor, který za svá záda nepustil jediný pokus. „Byl to senzační turnaj. Plnili jsme přesně to, co jsme chtěli. Hráli jsme útočný florbal na tři formace, zvládali jsme dobře celoplošně napadat. I přes drobné chyby v obraně jsme dostali minimum branek, výborně nám chytali brankáři. Klukům děkuji za předvedené výkony, výsledky i prezentaci chebského florbalu,“ zhodnotil turnaj mladý lodivod Matěj Voborník.

Spanilou jízdu nabitým týdnem zakončili starší žáci vítězstvím v Kralupech nad Vltavou. Tradiční mládežnický turnaj byl zastávkou starších žáků na jejich turnajové pouti. „Byl to pro nás turnaj, který jsme měli jako ostrou zkoušku před blížícím se Nisa Open v Liberci,“ objasňuje trenér Matěj Voborník.

V základní skupině nejprve porazili FBC Plzeň, poté Teplice. V závěrečném utkání před vyřazovacími boji podlehli akademici pražským Wizards, porážka však nemohla nic změnit na jejich vítězství ve skupině.

Ve čtvrtfinále se střetli s domácími Kralupy, které hnala slušně zaplněná hala. Ani to však družinu Matěje Voborníka nezastavilo, do semifinále postoupila po vítězství 4:2.

Před branami finále dobře známý soupeř FBC Plzeň, kterého Chebští dokázali i podruhé na turnaji porazit, tentokrát nejtěsnějším rozdílem 2:1. Poprvé při několikáté účasti na turnaji dokráčeli do finále.

Finále bylo třešničkou na dortu, Chebští v něm vyzvali soupeře z Hané, FBŠ Olomouc. Olomouc během cesty turnajem své soupeře porážela rozdílem třídy, respekt byl patrný i na chebských hráčích v úvodu utkání a Olomouc se brzy dostala do dvoubrankového vedení. To dokázali žáci smáznout a padesát vteřin před koncem rozhodli o svém triumfu na turnaji. Nabitý program tak zakončili stylově a během týdne si připsali druhý turnajový vavřín. „Jsem maximálně spokojený, zahráli jsme nad očekávání dobře. Hráli jsme na tři útočné formace, chtěli jsme hrát aktivní florbal plný pohybu, napadali jsme soupeře. Myslím si, že turnaj pro nás byl dobrou přípravou před libereckým Nisa Open,“ zakončil své hodnocení trenér Matěj Voborník.