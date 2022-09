První ukořistila v Peci pod Sněžkou, kde vyvrcholily 30. srpna boje o medaile na mistrovství Evropské unie mládeže do 14 let. Tam chodovská šachistka opanovala kategorii dívek do 10 let, když druhou zlatou medaili pro Česko přidal Bruno Topenčík v kategorii chlapců do 12 let.