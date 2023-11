Druhé utkání na severu Moravy, druhá výhra. Volejbalisté Karlovarska naplnili prognózy favorita, když uspěli v 7. kole extraligy na palubovce Beskyd, kde zvítězili 3:0 na sety. „Chtěli jsme šest bodů a máme je,“ neskrýval radost nad bodovým přísunem karlovarský kouč Liam Sketcher. A nebylo divu. Jeho výběr totiž dosáhl již na čtvrtou výhru v řadě. „Dobrý celkový výkon,“ pochvaloval si kouč Varů po páté výhře v sezoně.

První sadu zahájil bodovým ziskem v beskydské hale smečař Karlovarska Jakub Ihnát. Pak ale domácí dokázali přehoupnout ukazatel skóre na svou stranu, když na 4:3 upravil úspěšným blokem Danylov, který si vše zopakoval i za stavu 6:5, kdy uspěl na síti. Posléze však domácí začali chybovat nejen na servisu, ale také v útočném snažení, čímž šly Vary do vedení 9:7.

Karlovarsko postupně navyšovalo vedení, když na pětibodový rozdíl 15:10 upravil esem karlovarský Ihnát. Západočeši, kteří hráli v optimální pohodě, si vytvořili rozhodující náskok za stavu 20:12, kdy se postupně prezentovali úspěšnými bloky Matěj Pastrňák a Marino Marelić. Volejbalisté z lázní si koncovku první sady zkušeně pohlídali a úspěšnou tečku za ní udělal úspěšným útokem Éder, který uzavřel set na skóre 25:17.

Do druhého setu lépe vstoupili svěřenci karlovarského kouče Liama Sketchera, kdy po bodech Ihnáta a Carmodyho vedli 2:0. Domácí však bojovali a dokázali srovnat v průběhu sady na 7:7, kdy uspěl v útoku Danylov. To ale bylo ze strany Beskyd vše. Od té doby převzalo do svých rukou taktovku Karlovarsko a za stavu 13:9 donutili Západočeši beskydského kouče k oddechovému času.

Ale ani ten domácí výběr neprobudil Naopak. Vary navýšily náskok na pět bodů 19:14 to se blýskl na síti úspěšným útokem nahrávač Wessel Keemink. Závěr druhého setu byl plně v režii Karlovarska, které uhrálo pět bodů v řadě, když se v koncovce zaskvěl dvěma body Spencer Olivier, který nejdříve upravil esem na 24:17, aby poté ukončil set úspěšným útokem na konečných 25:17.

Beskydy však ve třetím pokračování zmobilizovaly síly a postupně si vytvořily tříbodový náskok 6:3. Vary však záhy srovnaly na 6:6, ale domácí opět odskočili výběru z lázní, a to na 9:7, ale ani to neudrželi, když Marelić dokázal přehoupnout stav na stranu Varů na 10:9.

Přetahovaná i nadále pokračovala a zlomový moment přinesl stav 20:20. To totiž uspěl na síti Ihnát, a když následně beskydský Koloušek selhal na útoku vedlo Karlovarsko 22:20. Poté první setbol vypracoval pro Vary úspěšným blokem Éder. Ten však Pastrňák na servisu nedokázal proměnit, a když na druhé straně vyhořel na útoku Koloušek, uzavřel tak účet duelu na 22:25 pro Vary.

„Bylo dobře, že se do hry vneslo více energie a byl, z toho opravdu dobrý zápas alespoň ve třetím setu. Je skvělé vidět, že Beskydy mají škálu mladých hráčů, kteří jsou připraveni zapojit, se do hry,“ narážel Sketcher na nadějné mladé pušky v dresu soupeře. Ve středu 22. listopadu čeká Karlovarsko bitva na mezinárodní scéně, když vyzve od 18.00 hodin v hale míčových sportů v Poháru CEV finskou Valepu.

Black Volley Beskydy – VK ČEZ Karlovarsko 0:3 (17:25, 17:25, 22:25).

Rozhodčí: Kavala, Grabovský. Diváci: 300. Beskydy: Hilšer, Perry, Malík, Mečiar, Goncalves, Danylov, libero Míček (stř. Benda, Sztolarik, Přibyl, Mišek, Koloušek). Karlovarsko: Éder, Keemink, Carmody, Marelić, Pastrňák, Ihnát, libero Pfeffer (stř. Baláž, Kočka, Kasan, Olivier).