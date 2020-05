„Má role se v tento moment otočila o sto osmdesát stupňů,“ vracel se zklamaně k předčasnému ukončení UNIQA extraligy mužů manažer VK ČEZ Karlovarsko Ondřej Hudeček.

„Místo přípravy na vrchol sezony, kdy jsme si všichni hrozně moc přáli a dělali jsme pro to maximum, abychom pohár mistra České republiky zase vrátili do Karlových Varů, jsem během pár hodin musel řešit, abychom se všichni ve zdraví vrátili ke svým rodinám,“ připomněl Hudeček krizový scénář, který nastal po vyhlášení nouzového stavu.

Hala míčových sportů tak po uzavření vnitřních sportovišť až na výjimky osiřela. „Je to takové smutné, chodit každý den do prázdné haly, protože mám raději, když jsem s hráči v kontaktu a když se v hale každý den potkáváme osobně,“ přiblížil své pocity manažer Karlovarska. „Takže jsme museli řešit jen nejnutnější provozní věci,“ podotkl Hudeček. Postupem času však přišly na pořad finanční problémy klubů, které rázem začaly vypovídat hráčům napříč republikou z důvodu šetření a škrtů smlouvy. „My jsme se se všemi hráči domluvili na krácení výplat. Klukům za to patří obrovský dík. Všichni pochopili, do jak těžké situace se klub dostal, a svědčí to o tom, že zde tuto sezonu hrála bezvadná parta, která pro klub žila celým svým srdcem. K úspěchu chyběla už jen ta třešnička na dortu v podobě úspěšného play-off,“ pochvaloval si vstřícný postoj hráčů v nezáviděníhodné situaci Hudeček. Oproti jiným extraligovým týmům, které propustily své hráče, se Karlovarsko snažilo udržet kostru, která tvrdila volejbalovou muziku v předčasně ukončené sezoně, i pro příští ročník.

„Velká část družstva zde bude působit i další sezónu. Není tajemstvím, že smlouvy na další rok již měli Ticháček, Vašina, Pfeffer, Patočka, Wilson, Baláž,“ prozradil Hudeček. „Podařilo se nám před odjezdem domluvit s Lukaszem Wiesem. Kádr dále doplní naši odchovanci Houda, Petrák a nově se k týmu připojí Martin Fišer,“ přidal manažer další jména, která figurují na karlovarské soupisce. Ale to není ze strany Karlovarska vše, stále totiž pošilhává po případných posilách. „Další jména a posily budeme našim fanouškům postupně zveřejňovat na našich sociálních sítích,“ poukazoval Hudeček.

„Cílem je opět vytvořit tým, který bude táhnout za jeden provaz a půjde společně za úspěchem v nové sezoně,“ nastínil Hudeček cíle a plány pro novou sezonu 2020/2021.

Během nucené pauzy však volejbalisté z města minerálních pramenů také v rámci nouzového stavu pomáhali, rouškami ostrovské nemocnici nebo pomohli rozvážet Radniční listy po Karlových Varech.

„Náš klub vždy rád pomohl tam, kde bylo třeba. Přestože naše možnosti jsou v jistém slova smyslu omezené, dělá nám radost podílet se na věcech, které slouží dobré věci,“ podotkl k pomoci, kterou Karlovarsko přispělo, Hudeček.

Navíc je stále ve hře návrat Ligy mistrů do lázeňského města. „Tato soutěž je hlavně o prestiži a zviditelnění klubu, města Karlovy Vary, Karlovarského kraje a našich partnerů na mezinárodní úrovni,“ má jasno Hudeček.

„Jsou k tomu v prvé řadě potřeba finance. Celé vedení klubu momentálně analyzuje situaci na všech frontách a dělá vše pro to, aby se tato nejlepší pohárová soutěž zase mohla hrát v Karlových Varech. Na odpověď si ale budou muset fanoušci ještě nějaký čas počkat,“ podotkl k možnému návratu špičkové Ligy mistrů do Karlových Varů Hudeček.

Navíc během volejbalové výluky bude nově válčit hned na dvou frontách trenér Jiří Novák, který současně s Karlovarskem nově povede i národní výběr. „Jsme moc rádi, že se Jirka Novák stal trenérem reprezentace. Je to odměna za skvělou práci a výsledky, kterých u nás dosáhl. Zároveň to je i vynikající vizitka klubu,“ chválil si Hudeček.

„Jelikož se letos v létě nekoná žádná vrcholná akce, tak máme dostatek času se organizačně připravit na následující rok, kdy se bude konat v České republice mistrovství Evropy, a trenér bude celou naši letní přípravu v národním družstvu,“ vysvětluje Hudeček.

Karlovarsko tak má před sebou suchou přípravu, ta odstartuje stejně jako volejbalový kemp pro děti v srpnu. „Zatím nic neměníme a jako již tradičně A-tým zahájí svoji přípravu ve stejný okamžik, jako je náš dětský volejbalový kemp, tedy první týden v srpnu. Toto propojení se nám vždy osvědčilo a přineslo spoustu energie do práce jak našim dětem, tak hráčům áčka. Turnaj bychom také chtěli uspořádat, jestli bude s mezinárodní účastí, bude záležet na vývoji situace,“ dodal závěrem Ondřej Hudeček.