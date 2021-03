Už úvodní sada volejbalového klání přinesla atraktivní volejbal, když domácí dominovali na servisu, ze kterého vytěžili sedmibodový náskok 10:3. „Takový začátek je něco krásného, na této úrovni se to nestává často,“ usmíval se spokojeně po utkání smečař Karlovarska Lukasz Wiese. Jenže posléze Vary vyrobily několik chyb, které dokázali Lvi bodově potrestat, a rázem bylo skóre vyrovnané 19:19.

„Praha začala hrát agresivněji na podání a hra se vyrovnala,“ narážel polský hráč ve službách Karlových Varů na úspěšné bodové série hostů, které je navrátily zpět do hry. Nakonec dokráčel první set do vypjaté koncovky, kterou zvládlo vítězně Karlovarsko, jež vyhrálo 25:23.

„I přes několik ztracených bodů si myslím, že jsme měli kontrolu nad celou sadou,“ prozradil čerstvě osmadvacetiletý forvard Varů. Pro Vary to byl důležitý krok, kdyby dokonali Lvi svůj obrat, zcela jistě by nabrala semifinálová bitva zcela jiný směr.

„Ano, je to tak, první set rozhodl o osudu zápasu,“ poukazuje Wiese, který ho bodově zakončil. Druhý a třetí set pak proběhly v hale míčových sportů již plně pod taktovkou Karlových Varů, které ničily soupeře jedním tvrdým servisem za druhým.

„Velká pochvala pro celý tým, pokud takto budeme hrát, tak jsem klidný,“ culil se Wiese. „Čtrnáct es, to je skvělé,“ rozplýval se nad parádní statistikou svého týmu.

Varům se však dařilo nejen na podání, ale také v obraně. „To je pro mě těžké posoudit, v tomto směru jsem k sobě vždy kritický a vždy si myslím, že dokážeme bránit ještě více,“ připomíná polský bohatýr tvrdou ruku na svou osobu. Karlovarsko se tak ujalo v semifinálové sérii vedení 1:0 na zápasy, ale další náročné zápasy ho čekají. První z nich již dnes od 18 hodin na palubovce pražského klubu.

„Vítězství doma bylo velmi důležité, ale je to jen první krok, další dva nás čekají. Máme před sebou krátkou cestu a velmi dlouhý a obtížný zápas,“ upozorňuje Wiese na to, že k postupu do vysněného finále ještě povede náročná cesta.

„Doma jsme sice odehráli skvělý zápas po všech stránkách, ale utkání v Praze bude zcela jiné. Musíme opět předvést týmovou hru, pak můžeme uspět, ale bude to opravdu náročné utkání,“ dodává k dnešní bitvě Wiese.

Očima asistenta Zdeňka Sklenáře

Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas, že Lvi budou chtít navázat na dobré výkony z evropských pohárů, kde nasbírali cenné zkušenosti, proto jsme museli začít od začátku agresivně. Celé utkání jsme za koncovou čarou podávali nadstandardní výkony a to nám ulehčilo do jisté míry tvorbu útoku a taky práci v obraně. Po zvládnutém konci prvního setu už hostující tým nebyl tak agresivní, aby mohl dotahovat série, které se nám dařilo dělat, a proto i ten odskok ve skóre ve druhém a třetím setu byl o to větší. Do druhého utkání v Praze nastoupíme s vědomím, že série je 0:0, a půjdeme tak bod od bodu a budeme chtít diktovat Praze náš styl hry.