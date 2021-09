Kolik se toho dá stihnout za necelých 24 hodin? Někdy poměrně dost. Třeba vybojovat čtyři tituly na mistrovství České republiky. To je případ Terezy Cvingerové, která si po úspěšném tažení v Polsku „krátila“ chvíli na republikovém šampionátu v Teplicích. „Jelikož u nás nemám velké množství soupeřek, závodila jsem hned ve čtyřech disciplínách,“ podotkla.

Dvakrát tak šla na tatami, kde se bojovalo v lightcontactu a kicklightu, dvakrát nastoupila mezi provazy, tam byl k vidění fullcontact a zápasy v K1.

Na úvod byl v sobotu na programu fullcontact proti brněnské Kateřině Severové. A Cvingerová začala ve velkém stylu. Již v prvním kole to vypadalo, že zápas ukončí před limitem. Na začátku druhého se tak i stalo, po kombinaci zakončené kopem na hlavu. „Bylo to moje první k. o. v ringu, takže super pocit,“ usmívala se rodačka z Nejdku.

V neděli se pokračovalo zápasy na tatami a v K1. „Jelikož tatami už nejsou má disciplína, brala jsem to spíše jako 'rozbouchání' před důležitější K1,“ prozrazuje Tereza Cvingerová, která nastupuje pod hlavičkou Brzozowski House Promotions.

Jenže jak hovoří staré pravidlo, plán je věc jedna a skutečnost potom druhá. „Bohužel se to sešlo tak, že jsem musela co nejrychleji ukončit lightcontact, protože už čekal zápas v K1,“ líčí česká bojovnice.

To se povedlo.

Cvingerová sebou pěkně hodila, duel uťala technickým k. o., tedy pro velký bodový rozdíl, rychle se převlékla a spěchala do ringu, kde už čekala Petra Němcová. „Musím uznat, že to byl boj od začátku do konce. Soupeřka byla nepříjemná svými koleny,“ popisuje Tereza Cvingerová finále v K1.

Nic naplat.

Nepříjemná kolena Němcové nestačila. Rozhodčí viděli zápas jasně 3:0 ve prospěch Terezy Cvingerové, která tak obhájila titul mistryně České republiky. „Chtěla bych ještě poděkovat rodině, trenérům za přípravu a sportovnímu managementu Brzozowski House Promotions za podporu,“ vzkázala na závěr.