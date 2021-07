Ve dvaceti letech se vydala do zahraničí. Nadějná gólmanka z Ostravy, která prošla mládežnickými reprezentačními výběry. Teď jí je 27 a vrací se domů. Respektive na západ Čech. Anežka Zuzánková bude pomáhat Kynžvartu v jeho premiérové sezoně v česko-slovenské nejvyšší soutěži.

Jak probíhala jednání o přestupu do Kynžvartu?

Přibližně kolem Vánoc jsem obdržela zprávu od svého manažera pana Řepíka, že házenkářský klub Kynžvart shání brankáře, se kterým by chtěli spolupracovat do budoucích let, jelikož mají ambice postupu do nejvyšší česko-slovenské ligy.

Co jste tomu říkala?

Popravdě mě to velmi mile překvapilo, jelikož jsem do té doby dostávala nabídky jen ze zahraničí a v Česku se na mě nějak zapomnělo.

Anežka Zuzánková v dresu LK ZugZdroj: LK Zug/ Archiv A. Zuzánkové

Proč jste nakonec souhlasila?

Kývla jsem, jelikož mám ráda výzvy nově vybudovaný tým, který si šel za svým a má možnost ukázat, že za tvrdou práci je možné dosáhnout velkých výsledků. Navíc je to taková moje osobní výzva ukázat, že tzv. česká brankářská škola je známá nejen v zahraničí, ale hlavně doma a úspěchy z minulého roku (vítěz Švýcarského národního poháru a nejvyšší Švýcarské ligy za LK Zug) jsou oprávněné.

Co od angažmá očekáváte?

Očekávám tvrdou práci, která samozřejmě k házené patří a na niž jsem zvyklá. Jako nováček v soutěži můžeme jen získat umístění v první osmičce by bylo ale fantastickým úspěchem. Po společném tréninku s Kynžvartem nějak cítím, že toho bude opravdu hodně co nabídnout herně i takovým mezilidským způsobem. Popravdě, velmi mile mě překvapil přístup hlavního manažera pana Königa a vedení klubu, jelikož jejich jednání bylo fér a přímé, med kolem pusy se nemazal.

Kynžvart sice doplňuje tým o zkušené hráčky, přesto je to velmi mladý celek…

Myslím, že v dnešní době označení mladého kolektivu není nijak podstatné. Určitě to má vliv, ale v týmu máme i ostřílené hráčky, které, si myslím, mohou pomoci svými zkušenostmi. Strašně se mi líbí motto Norek (vítězky evropského šampionátu pozn. autora) „Jsou důležité dvě věci pro to, abyste vyhrávali běhat a smát se“. Myslím, že to dokáže každý, kdo chce.

Na co se tedy fanoušci mohou těšit?

V nabídce bude určitě rychlá házená, chuť bavit diváka a hlavně chuť bavit i sám sebe.

Aktuálně máte před sebou velké stěhování…

Ve Švýcarsku ještě musím vyřídit pár věcí a pak mě čeká pár hodin autem do Mariánských Lázní, které budu obývat. V tomto musím také házenkářský tým Kynžvartu vyzvednout, jelikož mi s celým stěhováním pomáhá.

Budete tedy bydlet v Mariánských Lázních?

Ano. Zřejmě důvod naučit se pořádně jezdit na kole (smích).

Ze Švýcarska jste se přiblížila, do rodné Ostravy je to ale pořád pěkný kus cesty. Co tomu říká rodina?

Jsou mým rozhodnutím hrát za Házenou Kynžvart velmi nadšení, konečně budou smět opět chodit na zápasy a doufám, že v hledišti uvidím i jiné tváře, jelikož fanoušků není nikdy dost.

Váš přítel je Holanďan žijící ve Švýcarsku, bude tady s vámi?

Bohužel nebude, ač bych si to velmi přála, ale chápu, že by to pro něj nebylo nic lehkého najít nové přátele, práci a naučit se jazyk, který je, co si budeme vykládat, těžký. Jsme domluveni, že se budeme navštěvovat, jakmile bude možnost.

Co říkal vašemu přestupu?

O možném přestupu věděl jako první a jeho reakce pro mě byla až překvapením. Je rád, že tuto možnost mám, a hodlá mě ve všem podpořit.

Jak byste vůbec zhodnotila svoje celé působení v zahraničí?

Popravdě, jsem velmi ráda, že jsem se pro zahraničí rozhodla. Nebylo to vůbec lehké, jelikož jsem se bez znalosti jazyka vydala do světa jako Honzík na své cestě. Hodně se mi otevřel „házenkářský svět“, kde né vše muselo být tak, jak jsem byla zvyklá. Beru to jako cennou lekci, která mi hodně pomohla s tím, kým jsem nyní.

Nepřemýšlela jste ve Švýcarsku zůstat?

Zůstat nezůstat, dveře jsou neustále otevřené, a teď nemyslím jen házenou. Švýcarsko je mou srdeční záležitostí.

Jací jsou vlastně Švýcaři? Jaký je rozdíl oproti Čechům?

Švýcaři jsou, jak z historie víme, neutrální. Jsou tu jiné zvyklosti, co se týče vnímání člověka, společnosti a ekonomiky vůbec, ale to má každý národ. Největší rozdíl vnímám v tom, že se tolik neřeší údajná vybočování z „normálnosti“. Je tu jiný výchovný systém, krátké mateřské dovolené a větší volnost od stereotypů. A rozhodně vyšší pokuty za rychlost.

S vyššími pokutami ve Švýcarsku máte zkušenost?

(Smích) Spoluhráčky ze Zugu mě nazývají jedním ze sponzorů švýcarských dálnic. Když tu jedete o 2 kilometry v hodině rychleji, můžete se těšit na pozdrav od policie ve schránce s poukazem na údajný sponzoring. Navíc policie neřeší, zda dá dva radary za sebe. Co se řízení týče rozhodně jsou Švýcaři zodpovědnější. Dodržují dané rychlosti, na nikoho neukazují prostředníkem a vše se snaží řešit v poklidu.

Co nejradši děláte ve volném čase, jak relaxujete?

V poslední době strašně ráda provádím výšlapy do hor, hraju squash a chodím plavat, co se sportovních aktivit týče. Na uklidnění například samostudium jazyků, zaručeně zabírá pečení, poslech hudby a malování nejlépe když je to vše spojeno. A ze všeho nejraději se stýkám s přáteli a přítelem.

Nastupujete s číslem 68…

Dvacet trojka po Michaelu Jordanovi mi přišla moc americká (smích), mám ráda české dříče.