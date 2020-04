Pětačtyřicetiletý kouč zároveň dál povede extraligový tým Karlovarska. „Myslím, že máme potenciál, abychom se nemuseli nikoho dopředu bát,“ tvrdí Novák o národním mužstvu.

Co v současném národním mužstvu funguje a v čem má náš tým rezervy?

Národní tým funguje, předchozí vedení odvedlo velkou práci. Máme trochu problém se somatotypy hráčů na určitých postech, a proto musíme hrát malinko jinak, hrát takový volejbal, který nás dotáhne ke správnému cíli.

Co je potřeba k tomu, aby nám neujížděl evropský volejbalový vlak?

Potřebujeme se dostat herně na naši maximální hráčskou úroveň, a na co to bude potom stačit, to se teprve uvidí. Nemáme takový výběr, ale dorůstá nám věková kategorie hráčů jednadvacet, dvaadvacet let, ti by tu káru měli začít tlačit. Doufám, že ti zkušení kluci jim v tom pomůžou.

Na jakou úroveň by se měl pod vaším vedením tým posunout?

Potenciál týmu se ukáže až na hřišti. Máme kluky, kteří hrají v zahraničních ligách, ti mají zkušenosti s velkým volejbalem. Máme mladou generaci, která by to mohla provětrávat a vnést na hřiště takové mladické nadšení. Já si myslím, že máme potenciál, abychom se nemuseli nikoho dopředu bát, že když nám zápas sedne, tak si tu svoji slávu můžeme uhrát na hřišti sami.

Při jaké příležitosti se s týmem poprvé setkáte?

Poprvé bychom se rádi setkali ještě letos, ale pokud se nic nezmění, tak první top akce bude Zlatá evropská liga až příští rok, protože letos se zrušila. V kalendáři je například i kvalifikace na mistrovství světa, u ní zatím nevíme, v jakém termínu proběhne, takže pokud by do té doby žádná akce nebyla, tak Zlatá evropská liga bude první.

Využijete období bez vrcholných soutěží k většímu testování reprezentačních nováčků?

Jsme limitovaní tím, že nevíme, co nám situace dovolí, samozřejmě sledujeme vývoj. Chtěli bychom si naplánovat jeden tréninkový blok, který by trval zhruba měsíc. Vzhledem k tomu, že letos není žádný vrchol, rádi bychom si pozvali širší okruh kandidátů a ztotožnili se se systémem, kterým bychom se chtěli prezentovat. A mohli bychom si tak zmapovat, kteří hráči by případně mohli zasáhnout do širší nominace na mistrovství Evropy v příštím roce.

Máte už jasno o složení realizačního týmu?

Mám nějaké myšlenky, teď je zhruba čtrnáct dní na to, abychom realizační tým zkompletovali, oslovili kandidáty a domluvili se s nimi na spolupráci. Pokud to všechno klapne tak, jak jsme si přáli, do dvou týdnů by mělo být jasno.

Počítáte se službami stávajícího statistika reprezentace i Karlovarska Zdeňka Sklenáře?

Zdeněk má u reprezentačního mužstva stabilní pozici, spolupracuje s trenéry okolo týmu. A vzhledem k tomu, že my dva pracujeme spolu dlouhodobě na klubové úrovni, má jeho místo v reprezentaci svoje opodstatnění. Na tom, že je součástí realizačního týmu, nechci nic měnit.

Kteří hráči Karlovarska jsou ve vašem hledáčku pro národní mužstvo?

Do týmu počítám se stávajícími reprezentanty z VK Karlovarsko Patočkou, Pfefferem a Vašinou, stejně tak jako počítám se všemi ostatními hráči, kteří byli dosud v širším kádru.

Může skutečnost, že vedete určité hráče v klubu a zároveň v reprezentaci, přinášet nějaká úskalí?

Každý trenér jde se svou kůží na trh. Ať jde o klub anebo reprezentaci, vždycky chce sestavit nejsilnější tým. Jestliže jsou kluboví hráči dostatečně kvalitní, tak si je do mužstva vezme, protože jde za úspěchem. Pokud jsou slabší, tak tam prostě nebudou. A jestli tohle trenér neumí rozdělit, pak jde sám proti sobě.

A jak je vyřešena otázka vašeho úvazku v klubu?

Klub učinil určité organizační kroky. S užším vedením jsme se dohodli, že kdyby moje kandidatura vyšla, tak pro období před mistrovstvím Evropy 2021 bude tréninkový proces týmu zajištěný. (tk)