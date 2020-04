„Tahle akce nás napadla naprosto spontánně, děláme to proto, že si moc dobře uvědomujeme, že zdraví je teď na prvním místě,“ uvedl manažer VK ČEZ Karlovarsko Ondřej Hudeček.

Podpora dobré věci není pro karlovarský volejbal nic nového, naopak se už může hovořit o tradici. Jen v uplynulé sezoně přispěl klub Dennímu centru Žirafa prostřednictvím aplikace EPP Skupiny ČEZ a na prvním volejbalovém plese pak vybral bezmála 200 tisíc korun pro handicapované sportovce.

„A teď nás napadlo, že můžeme aspoň trochu přispět a koupit pár roušek pro Nemocnici Ostrov, která nás podporuje od samotného vzniku klubu,“ líčil Hudeček. „Spojili jsme se s krejčovstvím v Ostrově, které šije kostýmy pro taneční skupinu Mirákl, ta zase tancuje na našich zápasech, a požádali jsme o výrobu textilních roušek. Slovo dalo slovo, no a příští týden bychom měli dodat dvě stě kusů do nemocnice.“ Významně přispěl do sbírky i druholigový B-tým Karlovarska ze své společně kasy.

Volejbalový klub Karlovarsko organizuje sbírku zdravotnických pomůcek s názvem „Daruj roušku!“ ve dvou fázích. Podstatnou část roušek zakoupil sám a zbytek zásilky doplní rouškami, k jejichž výrobě vyzval své příznivce.

„Žádáme při této příležitosti naše báječné fanoušky, aby třeba něco doma ušili, a tím bychom společně vyjádřili takové malé poděkování našim zdravotníkům, kteří jsou momentálně v první linii,“ sdělil manažer klubu.

„Doufáme, že i toto malé gesto třeba dodá zdravotníkům trochu energie v těchto nelehkých časech.“ Zásilku roušek pro zdravotníky od volejbalistů Karlovarska obdrží ostrovská nemocnice v úterý 7. dubna.