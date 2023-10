/VOLEJBAL/ Jubilejní desátou sezonu mezi volejbalovou elitou zahájí VK ČEZ Karlovarsko. Klub za západu Čech zaznamenal během přestávky několika změn v hráčském kádru. Změny se však dotkly také trenéra či realizačního týmu. O jaké změny šlo, prozradil v rozhovoru prezident karlovarského klubu Jakub Novotný, který navíc prozradil, na co se mohou fanoušci těšit v rámci oslav desetiletého výročí klubu na extraligové volejbalové scéně.

Jakub Novotný, prezident VK ČEZ Karlovarsko. | Foto: Archiv Jakuba Novotného

Po skončení minulé sezóny prošel jak hráčský, tak i trenérský kádr velkou obměnou, co vás k tomu vedlo?

Skončil dlouholetý cyklus Jiřího Nováka a jak my tak i on si myslím cítil, že je třeba změna. On navíc vede ještě českou volejbalovou reprezentaci a bylo jasné, že to je dlouhodobě neudržitelné. Tato zásadní změna odstartovala mnoho konsekvencí a to jak v realizačním týmu, tak mezi hráči. Po tom, co u nás začal působit zahraniční trenér, musel se prakticky celý klub přepnout do anglického jazyka, dále jsme chtěli zvýšit standard ohledně struktury lidí kolem A-týmu. Nově máme kondičního trenéra Martina Pospíchala, máme dva mladé asistenty, externě spolupracujeme s psycholožkou.

Do týmu přišlo několik nových tváří také nový kouč, když Karlovarsko pro něj překvapivě sáhlo do zahraničí …

Novým trenérem je Australan Liam Sketcher. Mladý, ambiciózní, přesně to, co máme rádi. Na druhou stranu má trochu jiný přístup k hráčům, tak uvidíme, co to bude dělat. První měsíce spolupráce nicméně ukazují, že ví co dělá.

Trenéra jste ale prakticky měli, když nahradit Jiřího Nováka měl Martin Kop, ale kvůli zdravotním problémům jste se nakonec museli narychlo poohlédnout po novým kouči …

Naše vize byla od začátku pokračovat s českým trenérem. Martina Kopa jsme měli vytipovaného, proto jsme ho i brali na jeden rok jako asistenta k Jirkovi Novákovi. Osud rozhodl jinak a celé naše plánování se na tři měsíce zastavilo. Nemohli jsme nakupovat ani hráče. Dnes jsme rádi, že se z toho Martin Kop dostal, že se nepotvrdili nejhorší prognózy a že, i přesto že není ještě úplně fit, se může pomalu zapojovat zpátky do pracovně -sportovního procesu. Naše cesty se po vzájemné dohodě rozešly, ale stále mu zůstáváme na blízku a jsme připraveni kdykoliv mu pomoci.

Byl tedy Liam Sketcher jasnou volbou a podle čeho jste skládali nový tým?

Martin Kop mi pak zavolal a řekl, že to musíme nějak vyřešit. Velmi si tohoto přístupu cením, sám jsem volat nemohl. Následně už byl Liam Sketcher jasná volba. Dobrých trenérů bylo na trhu už velmi málo. V týmu jsme nechali hráče, které si vybral ještě Martin Kop a začali tým ´dodělávat´ podle vize Liama. Nestandardní řešení, ale jediné možné.

Hráčský kádr máte tedy uzavřený nebo se fanoušci mohou těšit ještě na nějaké doplnění?

Hráčský kádr je uzavřený, ale vždy jsme připraveni problémy řešit, když něco nejde podle našich představ.

Karlovarsko má před sebou desátou sezónu mezi českou volejbalovou elitou, s jakými cíli budete do nové sezóny vstupovat?

Jako pokaždé. Co nejvyšší umístění, postup mezi elitní čtyřku (pozn. red. semifinále) je základ. Dále pak bavit domácí početné publikum, snažit se neprohrávat doma. A v neposlední řadě se volejbalem bavit, život nám mnohdy ukazuje, že nadmíra stresu škodí.

Tradičně vás čeká extraliga Český pohár nově pak Pohár CEV, takže další nabitá sezona …

Je to hrozné říkat, ale paradoxně jsme rádi že nemáme letos Ligu mistrů. Po dvou letech, kdy jsme ji hráli za sebou a každý rok odehráli šest až deset zápasů v Evropě, se potřebujeme trochu nadechnout. Soustředit se na přeměnu realizačního týmu, hráčského kádru, strukturu klubu. Tím neříkám že pohár CEV nebude jízda, i tam budou super soupeři. Jen to nebude tak administrativně náročné.

Vraťme se ale k jubileu, na co se mohou fanoušci těšit, přichystali jste pro ně nějaké překvapení?

Hráči slavnostně nastoupí během otevíracího zápasu v retro dresech z první sezony. Dále jsme pozvali významné osobnosti z prvních sezon. Pokud nebudou někde hrát, měli by dorazit. Také jsme připravili vzpomínková videa, nástup hráčů, chybět nebude malá výstava historie klubu na ochozu v hale. Na akci také vystoupí kapela z Ostrova. Slavnostní událost řeší kolegové z vedení klubu Honza Meruna a Ondřej Hudeček a měla by být moc fajn, tak jak to máme rádi. Ne moc škrobená a zároveň plná emocí, a to v sobotu 21.října v 17.00 hodin.

Karlovarsko však není jen o A-týmu, ale také mládeži, jak jste spokojený s výsledky volejbalových nadějí, které mohou v budoucnu nahlédnout právě do extraligového áčka?

Spokojeni jsme. Máme dvě extraligy, U22 a U18, hrajeme krajské přebory U14, U16, U18 a U20 plus i nově jedno dívčí družstvo. Všechny tyto soutěže jsme nově prosadili jako mezikrajské, čili Ústecký, Karlovarský a Plzeňský kraj najednou, čili kvalita se zvyšuje. Dohromady máme kolem 250 dětí, osmnáct trenérů, osm soutěží. Pro starší mládežníky máme B družstvo, kde se otrkávají. V A-týmu jsou dnes odchovanci Filip Houda a Vojtěch Bican, kluci, kteří jsou přímo z regionu. Nově máme barevný minivolejbal pro dívky a družstvo U14 pro dívky v Karlových Varech, celkem v první sezoně kolem pětadvaceti děvčat. Nadále spolupracujeme i s městem Ostrov, kde máme barevný minivolejbal kluků i děvčat a i družstvo U14 dívek. Spolupráce funguje velmi dobře. Letos jsme také otevřeli šest kroužků při základních školách a docházíme i do pět mateřských školek. Mládež zkrátka jede naplno.

Navíc se váš klub může pyšnit skvělými fanoušky, kteří patří k nejlepším v extralize, je tedy na místě navrátit se zpět na volejbalový trůn?

Myslím, že za devět let jsme udělali spoustu práce. Z malého klubu, který si musel prorazit cestu jsme dnes velká entita, která ví co chce a snaží se držet laťku kvality, co nejvýše v daných možnostech. Nejsme velký sport jako hokej nebo technicky jednoduchý sport jako florbal a i přesto jsme schopni děti, lidi a i fanoušky přitáhnout k nám do haly za což jsme moc rádi. Fanoušci jsou skvělí a chtěli bychom jim poděkovat za energii, kterou nám dávají a která byla vidět třeba při posledním play off, kde i přes výpadek v semifinále nás v Praze podporovali až do posledního dechu. Liga je extrémně vyrovnaná, uvidíme co se bude dít.